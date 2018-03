Mauna Kea Technologies : annonce que le Cellvizio® obtient une évaluation positive de l’autorité de santé Coréenne (NECA)

Le comité d’évaluation des nouvelles technologies de santé (nHTA) reconnait l’endomicroscopie confocale laser comme “une technologie sûre et efficace pour les applications dans l’œsophage, l’estomac et les voies biliaires”.

Cette reconnaissance entraine la création de codes de remboursement spécifiques pour les procédures Cellvizio en Corée du Sud, le 3ème marché médical le plus important en Asie

Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY, MKEAF) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd’hui la recommandation positive de l’autorité de santé Coréenne sur le Cellvizio et l’obtention du statut de Nouvelle Technologie de Santé. L’endomicroscopie confocale laser est ainsi reconnue comme « une méthode sûre et efficace qui peut aider à l’identification de lésions cancéreuses et le ciblage de biopsies pour les patients avec une suspicion de dysplasie dans l’œsophage, l’estomac et dans une sténose des voies biliaires ». Ce statut permet au Cellvizio d’être éligible au remboursement avec des codes spécifiques en Corée du Sud, le troisième marché médical le plus important en Asie.

« Cette décision du NECA démontre encore une fois tant la qualité que la quantité des données cliniques relatives aux bénéfices apportés par le Cellvizio aux patients souffrant de pathologies œsophagiennes, gastriques et biliaires, » déclare Sacha Loiseau, fondateur et Directeur-Général de Mauna Kea Technologies. « Cette décision est une étape majeure pour le remboursement des procédures Cellvizio en Corée du Sud, ce qui donnerait accès à l’endomicroscopie à une large population de patients. C’est aussi un nouveau signe tangible que l’endomicroscopie avec Cellvizio est en train de devenir un standard de soin mondial pour les pathologies digestives.»

La Corée du Sud, un pays qui compte 51 millions d'habitants, investit lourdement dans l’industrie des dispositifs médicaux, en particulier dans les matériels d’imagerie médicale et les logiciels de traitement de données, avec pour ambition de devenir un leader mondial dans ces domaines. Grâce à son partenaire de distribution de longue date en Corée, Mauna Kea Technologies accélérera le déploiement de l'endomicroscopie dans les principaux centres du pays et continuera à accroître sa visibilité à travers de nombreuses initiatives marketing en 2018.

Le NECA est un organisme d’évaluation des technologies de la santé, membre du réseau international des organismes d'évaluation des technologies de la santé (INAHTA), comme la Haute Autorité de Santé (HAS), le NIHR – National Institute for Health Research – anglais ou l’AHRQ – Agency for Healthcare Research and Quality américaine. Le comité New Health Technology Assessment (nHTA) évalue les applications en effectuant une analyse systématique des études publiées. Le NECA a été créé en juillet 2000 sous l’égide du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale afin d’examiner la sécurité, l’efficacité et le rapport coût-efficacité des technologies médicales innovantes, ainsi que leurs impacts sociaux et juridiques.

