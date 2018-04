LONDRES, 14 avril (Reuters) - La Première ministre britannique Theresa May et le président français Emmanuel Macron se sont entretenus de l'attaque chimique imputée au régime syrien à Douma, dans la Ghouta orientale, et sont convenus de "continuer à travailler étroitement ensemble sur une réponse internationale", rapporte vendredi soir un porte-parole du 10, Downing Street. (Henri-Pierre André pour le service français)