May et Macron se sont entretenus de la crise syrienne

LONDRES, 14 avril (Reuters) - Theresa May et Emmanuel Macron se sont entretenus vendredi soir de l'attaque chimique imputée au régime syrien à Douma, dans la Ghouta orientale, et sont convenus de "continuer à travailler étroitement ensemble sur une réponse internationale", rapporte un porte-parole du 10, Downing Street.

"La Première ministre a parlé au président français Emmanuel Macron ce soir de l'horrible attaque de samedi (dernier) à Douma, en Syrie", indique son porte-parole dans un communiqué.

"Ils sont convenus de continuer à travailler étroitement ensemble sur une réponse internationale."

La cheffe du gouvernement britannique a obtenu jeudi soir le feu vert de ses ministres pour prendre des mesures non spécifiées avec les Etats-Unis et la France afin de dissuader la Syrie de recourir à nouveau à des armes chimiques.

Emmanuel Macron a pour sa part déclaré jeudi au 13-Heures de TF1 que la France avait la preuve que le régime syrien avait eu recours à l'arme chimique le 7 avril dernier dans la Ghouta orientale et qu'une décision serait prise sur une éventuelle action militaire une fois que toutes les informations auraient été vérifiées.

A New York, l'ambassadeur de France auprès des Nations unies, François Delattre, a déclaré vendredi devant le Conseil de sécurité que le gouvernement syrien avait atteint un point de non-retour en décidant de recourir une nouvelle fois à des armes chimiques.

Il faut mettre fin à cette "intolérable menace pour notre sécurité collective", a-t-il ajouté.