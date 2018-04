MedicCoin dévoile une stratégie d'adoption internationale basée sur l'intégration de la technologie Blockchain dans la vie quotidienne

La stratégie se concentre sur l'amélioration de la santé de l'humanité grâce à des récompenses alimentées par la blockchain, la promotion de la recherche scientifique et les dons de bienfaisance

NEW YORK, le 24 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - via NetworkWire - MedicCoin, cryptomonnaie communautaire axée sur l'amélioration de la vie de millions de personnes dans le monde, présente aujourd'hui la feuille de route à multiples facettes établie pour l'adoption mondiale tout en récapitulant les innovations pratiques qui différencient MedicCoin pour un usage quotidien.





Présentation de plusieurs façons de gagner de la cryptomonnaie comme récompense pour des choix positifs

Les fondateurs de MedicCoin ont envisagé d'utiliser la technologie blockchain pour améliorer la vie de l'humanité toute entière. Un élément clé pour rester fidèle à cette vision est de s'assurer que les gens du monde entier peuvent rejoindre la communauté MedicCoin sans compétences techniques ou équipements de mining coûteux.

Vivre un mode de vie actif

En installant simplement l'application MedicWalk et en restant actif, tout le monde sera en mesure d'acquérir MedicCoin. MedicWalk sera lancé dans les prochaines semaines.

Don de la puissance informatique inutilisée au Disease Research Program de l'Université Stanford

MedicCoin offre la possibilité de gagner des pièces en fournissant de la puissance informatique au programme Folding@home de l'Université Stanford, qui aide les scientifiques à résoudre les calculs informatiques liés à la recherche de remèdes pour la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, de nombreuses formes de cancer et d'autres types de maladies.

Suivre les instructions du médecin

Le fait de ne pas suivre les régimes médicaux constitue un problème commun et coûteux dans le monde entier. Les médecins qui se joindront au réseau et qui le soutiendront recevront MedicCoin pour récompenser les patients qui se présentent aux rendez-vous et suivent les instructions.

Innovations clés pour accélérer l'adoption mondiale

MedicCoin vise à devenir le choix privilégié pour l'acceptation des paiements parmi les professionnels de la santé, tous les types de commerçants et les particuliers, en intégrant les dernières innovations en matière de technologie cryptomonnaie et blockchain.

MedicEMR : le premier logiciel gratuit EMR open source acceptant la cryptomonnaie (MedicCoin)

MedicEMR sera introduit pour associer le logiciel open source OpenEMR aux paiements cryptographiques. En plus de récompenser les médecins et les patients avec MedicCoin pour l'utilisation du logiciel, MedicEMR vise à augmenter l'accès à des soins médicaux de haute qualité pour tous, indépendamment de la race, du statut socioéconomique ou de la localisation géographique, en faisant connaître le logiciel gratuit et open source.

MedicPhone : une application de télémédecine intégrée acceptant la cryptomonnaie (MedicCoin)

MedicPhone est conçue pour les personnes confrontées à des problèmes d'immobilité ou à des difficultés logistiques. En plus de permettre l'accès à des médecins certifiés 24 heures sur 24, sept jours sur sept, MedicPhone intègre MedicEMR et accepte MedicCoin en guise de modes de paiement parmi d'autres.

Transactions privées et ultra rapides pour tous les types de commerçant

La technologie de confidentialité intégrée permet aux utilisateurs de conserver un historique des transactions confidentielles avec différents prestataires de soins de santé, particuliers, commerçants et autres établissements. InstantX permet aux utilisateurs d'éviter les longs délais communs à la plupart des cryptomonnaies, comme le Bitcoin, de sorte que MedicCoin soit viable partout où des méthodes de paiement conventionnelles sont utilisées.

Pour accroître la visibilité des réalisations antérieures et des annonces futures, les membres clés de la communauté MedicCoin ont choisi de s'appuyer sur de multiples canaux et plateformes de communication pour assurer une couverture médiatique continue via des articles et éditoriaux syndiqués, la sensibilisation des journalistes, un portail d'informations MedicCoin et diverses initiatives d'engagement.

À propos de MedicCoin

MedicCoin (MEDIC) est une cryptomonnaie basée sur blockchain dont la raison d'être est la promotion de la santé et la philanthropie à travers le monde en offrant divers types de récompenses aux personnes en bonne santé et en faisant don de leur puissance informatique inutilisée au projet Folding@home de l'Université Stanford. Les initiatives actuellement en cours vont permettre le lancement de MedicEMR, un logiciel gratuit EMR open-source intégrant MedicCoin ; MedicPhone, une application de télémédecine qui permet aux patients deconsulter les médecins à distance, d'intégrer MedicEMR et d'offrir MedicCoin comme option de paiement et MedicWalk, une application pour smartphone qui récompense les personnes qui restent actives.

