Meeschaert AM prévoit un deuxième trimestre encore volatil pour les obligations

Meeschaert Asset Management ne s'attend pas à un changement brutal de tendance sur le marché obligataire au deuxième trimestre. La "nervosité devrait toujours rester d’actualité au cours du deuxième trimestre et permettre de retrouver des points d’entrée attractifs sur les fonds MAM Flexible Bonds et MAM Obli Convertibles", indique Benoît Vesco, Directeur de la gestion de Meeschaert Asset Management.Concernant les actions, son collègue Guillaume Chaloin, responsable des gestions actions de Meeschaert AM, estime que "les dernières statistiques économiques et publications trimestrielles des entreprises continuent de constituer des signaux positifs". Le gérant défend aussi l'idée que l'intensité de l'inflation va rester modérée et devrait conduire les institutions monétaires à agir de façon prudente et graduelle dans leurs politiques de remontée de taux."La poursuite de la normalisation de la volatilité devrait représenter un atout pour la gestion active, car source potentielle de nombreuses opportunités", ajoute Guillaume Chaloin, responsable des gestions actions de Meeschaert AM.