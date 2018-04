Mena: 260 milliards de dollars pour combler les besoins en électricité

Dubaï (awp/afp) - Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (Mena) doivent investir 260 milliards de dollars sur cinq ans pour répondre à leurs besoins croissants en électricité, selon un rapport publié mardi par une banque d'investissement.

Ces investissements permettront à la région Mena, qui comprend des poids lourds de l'industrie pétrolière comme l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Irak, d'augmenter sa production énergétique de 117 gigawatts d'ici 2022, estime l'Arab Petroleum Investment Corp (APICORP), basée en Arabie saoudite et issue de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPEP).

Plus précisément, les pays de la région devraient débourser 152 mds pour la production d'électricité et environ une centaine de milliards pour des projets de transport et de distribution d'électricité, selon le rapport.

La capacité énergétique de la région, qui s'établit actuellement à 321 gigawatts, doit augmenter en moyenne chaque année de 6,4% d'ici 2022 afin de répondre à la demande croissante, affirme APICORP.

Le Conseil de coopération du Golfe, organisation regroupant Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, devrait investir 89 mds afin d'accroître la production de 43 gigawatts en cinq ans, soutient la banque d'investissement.

Selon ses estimations, les Emirats et l'Arabie saoudite devraient fournir les plus importants investissements, totalisant respectivement 33 mds et 21 mds.

L'Iran a besoin d'ajouter 25 gigawatts à sa capacité actuelle de 77 gigawatts, pour un investissement estimé à 50 mds.

L'Irak, pour sa part, devrait investir 39 mds pour ajouter 12 gigawatts d'électricité d'ici 2022, avance le rapport.

Quant à l'Egypte, pays le plus peuplé de la région, ses dépenses devraient s'élever à 46 mds afin d'atteindre une capacité énergétique de 60 gigawatts en 2022.

Selon APICORP, le recours à des sources d'énergie propre comme le solaire et le nucléaire pour la production d'électricité s'accroît dans les pays de la région.

afp/rp