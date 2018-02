BERLIN, 4 février (Reuters) - Angela Merkel n'a pas voulu s'engager dimanche à fixer une date pour la conclusion des négociations entre conservateurs et sociaux-démocrates sur la formation d'une nouvelle "grande coalition" de gouvernement en Allemagne.

"Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le round décisif des negociations, mais ce n'est pas possible encore de dire combien de temps cela va durer", a déclaré la chancelière à la presse.

"Nous avons bien avancé hier mais il reste des sujets importants à résoudre", a-t-elle ajouté, disant s'attendre à des "négociations difficiles".

Certains dirigeants politiques parient sur un accord d'ici dimanche soir pour sortir d'une impasse politique longue de quatre mois. Mais d'autres n'excluent pas que les discussions n'aboutissent pas avant lundi ou mardi.

Les négociateurs du bloc de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière et de son alliée bavaroire, l'Union chrétienne-sociale (CSU), et du Parti social-démocrate (SPD) sont parvenus ces derniers jours à des arrangements sur de nombreuses questions délicates.

Cela été le cas notamment sur l'immigration, les retraites et le climat. Mais ils s'affrontent toujours sur d'autres dossiers, comme le droit du travail et la santé. Samedi, les partis se sont entendus sur l'énergie et l'agriculture. (Michelle Martin, Gilles Trequesser pour le service français)