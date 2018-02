(Ajoute déclarations de Martin Schulz)

BERLIN, 4 février (Reuters) - Angela Merkel n'a pas voulu s'engager dimanche à fixer une date pour la conclusion des longues négociations entre conservateurs et sociaux-démocrates sur la formation d'une nouvelle "grande coalition" de gouvernement en Allemagne.

"Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le round décisif des negociations, mais ce n'est pas possible encore de dire combien de temps cela va durer", a déclaré la chancelière à la presse.

"Nous avons bien avancé hier mais il reste des sujets importants à résoudre", a-t-elle ajouté, disant s'attendre à des "négociations difficiles".

Certains dirigeants politiques parient sur un accord d'ici dimanche soir pour sortir d'une impasse politique longue de quatre mois. Mais d'autres n'excluent pas que les discussions n'aboutissent pas avant lundi ou mardi.

Les négociateurs du bloc de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière et de son alliée bavaroire, l'Union chrétienne-sociale (CSU), et du Parti social-démocrate (SPD) sont parvenus ces derniers jours à des arrangements sur de nombreuses questions délicates.

Cela été le cas notamment sur l'immigration, les retraites et le climat. Mais ils s'affrontent toujours sur d'autres dossiers, comme le droit du travail et la santé. Samedi, les partis se sont entendus sur l'énergie et l'agriculture.

Le chef du SPD, Martin Schulz, a reconnu que les positions des deux parties s'étaient rapprochées sur de nombreux sujets ces derniers jours. Mais, a-t-il dit, des divergences persistent, citant notamment les loyers, certains contrats de travail ou encore l'assurance-maladie.

"Il va falloir négocier très, très intensément sur ces sujets aujourd'hui, je pense que des accords sont possibles mais on ne les a pas encore trouvés", a-t-il dit.

L'ancien président du Parlement européen a jugé utile de ne pas se fixer de délai précis pour aboutir à un accord.

A ses yeux, cela pourrait être préjudicable au bond déroulement des discussions dans cette phase ultime qui, a-t-il dit, pourrait fort bien se poursuivre jusqu'à la nuit prochaine. (Michelle Martin, Gilles Trequesser pour le service français)