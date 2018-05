Merkel s'entretient avec Rohani, réaffirme son soutien à l'accord sur le nucléaire

BERLIN, 10 mai (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel, qui s'est entretenue jeudi avec le président iranien Hassan Rohani, lui a dit qu'elle continuerait de soutenir l'accord de juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien tant que Téhéran tiendrait sa part d'engagements.

La chancellerie allemande, rendant compte de cette conversation téléphonique, ajoute que Merkel s'est prononcée pour des discussions sur un cadre plus large que le seul programme nucléaire, qui porteraient aussi sur les missiles balistiques de l'Iran et sur ses opérations régionales, notamment en Syrie et au Yémen.

Elle a également condamné les tirs de roquettes menées dans la nuit par les forces iraniennes présentes en Syrie sur le plateau du Golan, territoire syrien annexé en 1981 par l'Etat hébreu, qui ont provoqué une riposte israélienne sans précédent depuis le début du conflit syrien, il y a sept ans.

(Douglas Busvine Henri-Pierre André pour le service français)