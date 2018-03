Merus annonce l'exercice par Ono Pharmaceuticals de son option portant sur un nouveau contrat de recherche et de licence en vue de générer des anticorps bispécifiques ciblant les maladies auto-immunes

UTRECHT, Pays-Bas, le 14 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq:MRUS), une société d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques (Biclonics®), annonce aujourd'hui qu'Ono Pharmaceutical Co., LTD. (Osaka, Japon, ci-après dénommée « Ono ») a exercé son option en vertu d'un contrat en date d'avril 2014 pour conclure un nouveau contrat de recherche et de licence utilisant la plate-forme technologique Biclonics® exclusive de Merus pour générer un anticorps bispécifique qui se lie à une combinaison de cibles et conçu pour traiter les maladies auto-immunes.

« La décision d'Ono d'exercer son option repose sur le succès rencontré à ce jour par la forme de collaboration originale que nous avons nouée en 2014 », commente Ton Logtenberg, Ph.D., Président-Directeur Général de Merus. « Alors que nous continuons de faire avancer et d'élargir le portefeuille exclusif de candidats thérapeutiques innovants en oncologie de Merus, nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire tel qu'Ono et appliquer ainsi notre plate-forme technologique Biclonics® à la mise au point de thérapies dans d'autres domaines pathologiques afin de répondre à de nombreux besoins médicaux non satisfaits ».

« Nous apprécions grandement la technologie exclusive de découverte de molécules de Merus qui permet la production effective de traitements à base d'anticorps bispécifiques humains complets », déclare Hiromu Habashita, Ph.D., Directeur général et responsable Découverte et Recherche d'Ono. « Très heureux d'élargir notre collaboration, nous sommes impatients de passer à la réalisation de la nouvelle génération de traitements de grande valeur dans le domaine des maladies auto-immunes ».

En avril 2014, Merus et Ono ont en effet conclu un contrat de recherche et de licence pour procéder au développement conjoint de thérapies à base d'anticorps bispécifiques. En 2016, Ono a sélectionné un candidat prometteur en matière d'anticorps bispécifique qu'elle entend faire passer au stade des essais cliniques, ce qui a donné lieu au franchissement d'un jalon de paiement pour Merus. En exerçant son option selon les termes du premier contrat, Ono a convenu de financer des activités de recherche chez Merus qui génèreront le candidat Biclonics® pour le nouveau programme. Merus a octroyé à Ono des droits exclusifs dans le monde entier pour développer, fabriquer et commercialiser les produits mis au point dans le cadre de cette collaboration.

Dans le droit fil des termes du contrat signé avec Merus en 2014, Merus recevra, au titre de ce nouveau contrat, un paiement initial dont le montant n'a pas été divulgué. Merus est également en lice pour percevoir des paiements d'étape à l'occasion du franchissement de certains jalons spécifiquement définis en termes de recherche et de développement clinique. S'agissant des produits éventuellement commercialisés au titre de ce contrat, Merus est également éligible à la perception d'une redevance de 5 % sur le chiffre d'affaires net.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants complets à base d'anticorps bispécifiques à vocation thérapeutique sur l'être humain, appelés Biclonics®. Les Biclonics®, qui s'appuient sur le format IgG complet, sont fabriqués en utilisant des processus fondés sur des normes industrielles. Des études précliniques ont montré que les Biclonics® possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. L'anticorps bispécifique candidat de Merus le plus avancé, le MCLA-128, fait actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un essai clinique en association de phase 2 chez deux populations souffrant du cancer du sein métastatique. Le MCLA-128 est également évalué dans le cadre d'un essai clinique de phase 1/2 en Europe dans les cancers gastriques, ovariens, de l'endomètre et du poumon non à petites cellules. Le deuxième anticorps bispécifique candidat le plus avancé de Merus, le MCLA-117, est en cours de développement dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. La Société possède également un portefeuille d'anticorps bispécifiques candidats exclusifs en cours de développement préclinique, notamment le MCLA-158, qui est conçu pour se lier à des cellules souches cancéreuses et est développé en tant que traitement potentiel du cancer colorectal et d'autres tumeurs solides, ainsi que le MCLA-145, destiné à se lier à PD-L1, et une deuxième cible immunomodulatrice non divulguée, qui est en cours de développement en collaboration avec Incyte Corporation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de Merus à l'adresse www.merus.nl.

À propos de Ono

Ono Pharmaceutical Co., Ltd., dont le siège social est sis à Osaka (Japon), est une entreprise pharmaceutique axée sur la R&D qui s'est engagée à créer des médicaments innovants dans des domaines thérapeutiques spécifiques. Elle s'intéresse plus particulièrement à l'oncologie et au diabète. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site d'Ono à l'adresse http://www.ono.co.jp/eng/index.html.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant le développement et la commercialisation d'un anticorps bispécifique qui se lie à une combinaison de cibles dans un but de traitement des maladies auto-immunes dans le cadre du nouveau contrat entre Merus et Ono, l'avancement et le calendrier des activités cliniques dans le cadre de la collaboration avec Ono, la valeur de cette collaboration pour Merus et Ono, la réception par Merus d'un paiement initial de la part d'Ono, la progression et l'expansion du portefeuille exclusif de candidats thérapeutiques en oncologie de Merus, la capacité à tirer parti de la plate-forme technologique Biclonics® de Merus pour mettre au point des candidats thérapeutiques, la conception, le potentiel thérapeutique, le développement clinique et les projets en la matière pour les anticorps candidats thérapeutiques de Merus.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ils ne constituent ni des promesses, ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés d'une manière exprès ou implicite par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : des besoins de financement supplémentaire, qui peuvent ne pas être disponibles et nous obliger à restreindre nos opérations ou à renoncer à nos droits sur nos technologies ou Biclonics® et anticorps bispécifiques candidats ; des retards potentiels dans l'approbation des organismes de réglementation, ce qui aurait une incidence sur la capacité de commercialiser nos produits candidats ainsi que sur notre capacité à générer des revenus ; le processus long et coûteux de développement clinique de médicaments au résultat incertain ; la nature imprévisible de nos efforts de développement au stade précoce de médicaments commercialisables ; des retards potentiels dans l'inscription des patients, ce qui pourrait affecter la réception des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour nos essais cliniques et la possibilité pour lesdits tiers de ne pas avoir des performances satisfaisantes ; nous pouvons ne pas identifier les Biclonics® ou anticorps bispécifiques candidats appropriés dans le cadre de notre collaboration avec Incyte, ou Incyte peut ne pas remplir ses obligations de manière adéquate dans le cadre de notre collaboration ; notre dépendance envers des tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; notre capacité à protéger notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevet peuvent être considérées comme ne respectant pas les règles et la réglementation en matière de brevetabilité ; nous pouvons ne pas prévaloir contre les poursuites existantes et potentielles pour atteinte à la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques ou dénominations commerciales enregistrées ou pas peuvent être contestées, violées, contournées ou déclarées génériques ou susceptibles d'enfreindre d'autres marques.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants évoqués dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre Rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 28 avril 2017 et nos autres rapports déposés auprès de la SEC pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux indiqués dans les déclarations prospectives formulées dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Nous pouvons choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, mais nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs nous amènent à changer d'opinion, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

