Merus et Simcere annoncent une collaboration stratégique sur plusieurs anticorps bispécifiques

UTRECHT, Pays-Bas et NANJING, Chine, le 9 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Merus (Nasdaq : MRUS) et Simcere Pharmaceutical Group ont annoncé aujourd'hui que Merus a accepté d'accorder à Simcere une licence exclusive pour développer et commercialiser en Chine trois anticorps bispécifiques utilisant la plateforme technologique exclusive Biclonics® de Merus dans le domaine de l'immuno-oncologie. Merus conservera tous les droits en dehors de la Chine.

Selon les termes de l'accord, Merus a accepté de mener des activités de recherche et de découverte alors que Simcere a accepté de se charger des études habilitantes relatives à l'IND (« Investigational New Drug » - IND) (drogue nouvelle de recherche), du développement clinique, des dépôts réglementaires et de la commercialisation de ces produits candidats en Chine. En tant que composante stratégique clé de la collaboration, Simcere sera responsable des études d'habilitation de l'IND et de la fabrication de matériaux d'essais cliniques en Chine, que Merus a l'intention d'utiliser pour le dépôt réglementaire et le développement clinique précoce dans le reste du monde.

« Nous estimons que cette collaboration tire parti de la plateforme unique de Merus et de la suite de technologies Biclonics® avec l'expérience de développement de médicaments de Simcere et sa forte présence commerciale en Chine », a déclaré Ton Logtenberg, Ph.D., Directeur général de Merus. « Pour Merus, cela représente une étape importante vers la transformation en une société commerciale avec un important portefeuille d'anticorps bispécifiques différenciés en immuno-oncologie. Il existe un lien stratégique clair entre les deux sociétés et nous estimons qu'en associant notre expertise et nos ressources collectives, nous serons en mesure de développer des produits thérapeutiques innovants sur le marché chinois et dans le monde entier ».

« Nous sommes très heureux de la collaboration avec Merus », a déclaré M. Jinsheng Ren, Président du Conseil d'administration et PDG de Simcere. « Simcere s'engage à développer des thérapeutiques innovantes pour le marché chinois. Cette collaboration permet à Simcere d'accéder à la principale plateforme d'anticorps bispécifiques de Merus et a le potentiel d'introduire plusieurs thérapies immuno-oncologiques de première classe sur le marché chinois. Cette opportunité nous permet de tirer parti de nos capacités, de notre expertise et de nos investissements en Chine pour soutenir le développement d'anticorps bispécifiques innovants sur les marchés mondiaux ».

Merus pourra recevoir des paiements initiaux et échelonnés si Simcere atteint certains objectifs de développement et commerciaux précis. Merus sera autorisé à recevoir des paiements de redevance à plusieurs niveaux sur les ventes de tout produit résultant de la collaboration en Chine de Simcere. Simcere sera éligible à la réception de redevances échelonnées sur les ventes en dehors de la Chine de Merus. Les détails financiers supplémentaires n'ont pas été divulgués.

À propos de Simcere Pharmaceutical Group

Simcere est une société pharmaceutique chinoise axée sur la recherche et le développement qui s'engage à offrir aux patients des thérapies de haute qualité et plus efficaces en combinant la recherche et le développement internes à des partenariats. Simcere concentre ses efforts sur les domaines thérapeutiques de l'oncologie, de la neurologie, de l'inflammation / l'immunologie, et des maladies cardiovasculaires et infectieuses.

Simcere se consacre à la recherche et au développement de produits pharmaceutiques innovants et de médicaments génériques de marque en Chine, avec un laboratoire clé d'état de médecine translationnelle et de développement de médicaments innovants. Grâce à sa capacité commerciale, tous les produits phares de l'entreprise ont une part de marché leader en Chine.

En s'appuyant sur son expérience de partenariat avec des sociétés pharmaceutiques multinationales et des sociétés biotechnologiques innovantes, Simcere continue de faire progresser la transformation des réalisations scientifiques médicales internationales et de créer de la valeur pour ses partenaires en Chine.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.simcere.com, ou contacter yan.ma@simcere.com

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques humains complets, appelés Biclonics®. Les Biclonics®, qui sont basés sur le format IgG complet et sont fabriqués en utilisant des processus fondés sur des normes industrielles ; des études précliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. L'anticorps bispécifique candidat de Merus le plus avancé, le MCLA-128, devrait commencer à être évalué sous peu dans le cadre d'un essai clinique en association de Phase 2 chez deux populations souffrant du cancer du sein métastatique. Le MCLA-128 est également évalué dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1/2 en Europe dans les cancers gastriques, ovariens, de l'endomètre et du poumon non à petites cellules. Le deuxième anticorps bispécifique candidat le plus avancé de Merus, le MCLA-117, est en cours de développement dans le cadre d'un essai clinique de Phase 1 chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. La Société possède également un pipeline d'anticorps bispécifiques candidats exclusifs en développement préclinique, y compris le MCLA-158, qui est conçu pour se lier à des cellules souches cancéreuses et est développé en tant que traitement potentiel du cancer colorectal et d'autres tumeurs solides, ainsi que le MCLA-145 destiné à se lier à PD-L1 et à une deuxième cible immunomodulatrice non divulguée, et qui est en cours de développement en collaboration avec Incyte Corporation. Pour de plus amples informations, consulter le site Web de Merus www.merus.nl.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, notamment, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'utilisation par Merus des études permettant le dépôt d'une DNR (IND) de Simcere et la fabrication de matériaux pour essais cliniques en Chine pour aider au dépôt réglementaire et au développement clinique précoce des produits candidats de Merus dans le reste du monde, la collaboration exploitant la plateforme unique de Merus et la suite de technologies Biclonics® et l'expérience de développement de médicaments de Simcere et sa forte présence commerciale en Chine, l'expérience de développement de médicaments de Simcere et sa présence commerciale en Chine et ses compétences à tirer parti de sa capacité, son expertise et son investissement en Chine pour soutenir le développement d'anticorps bispécifiques innovants sur les marchés mondiaux, le potentiel de la collaboration à introduire de multiples produits thérapeutiques immuno-oncologiques de première classe sur le marché chinois, l'importance de l'accord pour que Merus devienne une société commerciale, la force du pipeline d'anticorps bispécifiques différenciés de Merus en immuno-oncologie, l'adéquation stratégique entre les deux sociétés, la capacité des entreprises à combiner leurs expertises et ressources collectives pour développer des produits thérapeutiques innovants sur le marché chinois et mondial ; l'éligibilité de Merus à recevoir des paiements si Simcere atteint certains objectifs de développement et commerciaux spécifiques et à recevoir des redevances échelonnées basées sur les ventes en Chine de Simcere, le moment de commencer un essai d'association de phase 2 pour le MCLA-128, et le potentiel de traitement des produits candidats de Merus.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Ces énoncés ne sont ni des promesses, ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés d'une manière exprès ou implicite par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer à nos droits sur nos technologies ou Biclonics® et anticorps bispécifiques candidats ; des retards potentiels dans l'approbation des organismes de réglementation, ce qui aurait une incidence sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats ainsi que sur notre capacité à générer des revenus ; le processus long et coûteux de développement clinique de médicaments, qui a un résultat incertain ; la nature imprévisible de nos efforts de développement au stade précoce de médicaments commercialisables ; des retards potentiels dans l'inscription des patients, ce qui pourrait affecter la réception des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité pour lesdits tiers de ne pas avoir des performances satisfaisantes ; nous pouvons ne pas identifier des Biclonics® ou anticorps bispécifiques candidats appropriés dans le cadre de notre collaboration avec Incyte, ou Incyte peut ne s'acquitter de manière adéquate dans le cadre de notre collaboration ; notre dépendance envers des tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés invalides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevet peuvent être considérées comme ne respectant pas les règles et la réglementation de la brevetabilité ; nous pouvons ne pas prévaloir contre les poursuites existantes et potentielles pour atteinte à la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques déposées ou non, ou nos dénominations commerciales peuvent être contestées, contestées, violées, contournées ou déclarées génériques ou déterminées comme enfreignant d'autres marques.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants discutés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre Rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 28 avril 2017 et nos autres rapports déposés auprès de la SEC pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs nous amènent à modifier notre point de vue, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Contacts :

Investisseurs :

Kimberly Minarovich

+1 646 368 8014

kimberly@argotpartners.com

Presse :

David Rosen

+1 212 600 1902

david.rosen@argotpartners.com

