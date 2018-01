Merus participera en tant qu'intervenant à la 36e Conférence médicale annuelle de J.P. Morgan

UTRECHT, Pays-Bas, le 2 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Merus N.V. (NASDAQ:MRUS), une entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques, a annoncé aujourd'hui que Ton Logtenberg, Ph.D., Président-directeur général, fera une présentation générale de l'entreprise lors de la 36e Conférence médicale annuelle de J.P. Morgan le jeudi 11 janvier 2018 à 9 h 30 HNP (heure normale du Pacifique).

Une diffusion en direct sur le Web de la présentation sera disponible sur la page Investisseurs du site Web de la société à l'adresse http://www.merus.nl. Une présentation archivée sera disponible pendant 90 jours.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants complets à base d'anticorps bispécifiques à vocation thérapeutique sur l'être humain, appelés Biclonics®. Les Biclonics®, qui sont basés sur le format IgG complet, sont fabriqués en utilisant des processus fondés sur des normes industrielles. Des études précliniques ont montré que les Biclonics® possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. L'anticorps bispécifique candidat de Merus le plus avancé, le MCLA-128, devrait commencer à être évalué sous peu dans le cadre d'un essai clinique en association de phase 2 chez deux populations souffrant du cancer du sein métastatique. Le MCLA-128 est également évalué dans le cadre d'un essai clinique de phase 1/2 en Europe dans les cancers gastriques, ovariens, de l'endomètre et du poumon non à petites cellules. Le deuxième anticorps bispécifique candidat le plus avancé de Merus, le MCLA-117, est en cours de développement dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë. La Société possède également un portefeuille d'anticorps bispécifiques candidats exclusifs en développement préclinique, notamment le MCLA-158, qui est conçu pour se lier à des cellules souches cancéreuses et est développé en tant que traitement potentiel du cancer colorectal et d'autres tumeurs solides, ainsi que le MCLA-145 destiné à se lier à PD-L1 et une deuxième cible immunomodulatrice non divulguée, qui est en cours de développement en collaboration avec Incyte Corporation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de Merus, www.merus.nl.

