Mes questions d'argent : 1 an déjà !

Le portail mesquestionsdargent.fr (MQDA), lancé le 24 janvier 2017 par la Banque de France, fête ses 1 an d'existence.

Objectif

Initiée par le Gouvernement, dans le cadre d'une stratégie nationale d'éducation financière, ce portail pour objectif de permettre à chacun de bénéficier de connaissances économiques, budgétaires, et financières, nécessaires aux décisions du quotidien, de façon pédagogique.

Pour qui ?

Pour toutes personnes (jeunes, parents, enseignants, intervenants sociaux) à la recherche de réponses fiables, d'outils et de conseils pouvant l'aider à gérer son budget et ses finances, dans sa vie de tous les jours et lors des décisions importantes.

A travers des articles, guides, simulateurs, vidéos... le portail apporte des réponses claires aux questions que l'on se pose dans les domaines suivants :

budget : faire des économies, comprendre ses impôts...

bancaire : choisir une banque, ouvrir un compte...

assurance : comprendre les assurances, assurance santé, automobile...

épargne et placements : pourquoi épargner, être conseillé...

retraite : estimer ses droits à la retraite, épargner pour sa retraite...

financer un projet : financer un bien de consommation, devenir propriétaire...

faire face aux difficultés : se séparer, perdre un proche...

mes questions d'économie : la monnaie et nous, l'économie internationale...

Depuis sa mise en ligne, il a déjà permis à plus de 186 000 visiteurs de trouver les réponses à ses questions grâce à ses 8 rubriques, 100 thématiques, 1 400 liens de plus de 160 sources sélectionnées. Sans oublier les 2 rubriques spécialement dédiées aux intervenants sociaux et enseignants pour les épauler dans leurs missions respectives.

En 2018, le site s'enrichira :

de nouveaux contenus dédiés aux jeunes pour développer leurs connaissances et réflexes de bases, face aux questions liées à l'argent,

d'un quiz pour tester ses connaissances en matière d'argent,

d'un test ludique pour évaluer son profil budgétaire 'Cigale, fourmi ou oursin ?'

d'un jeu pour apprendre en s'amusant,

et de plein d'autres outils pour rendre ce sujet plus accessible.

Vous aussi, rendez-vous sur le portail 'Mes questions d'argent' pour trouver rapidement et facilement des réponses claires aux questions d'argent que vous vous posez.