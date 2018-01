Migros a dégagé un chiffre d'affaires de 28 mrd CHF en 2017, en légère hausse

Zurich (awp) - Le géant de la distribution Migros a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 28 mrd CHF, en hausse de 1% sur un an. La coopérative a connu une légère croissance dans le commerce de détail et une solide progression de ses ventes en ligne, indique-t-elle mercredi.

La croissance des ventes du commerce de détail s'est élevée à 0,9%, soit 23,48 mrd CHF. Le commerce en ligne a généré des recettes de 1,95 mrd, soit une progression de 5,1%.

"L'an dernier, le développement croissant du commerce en ligne au détriment du commerce physique, les effets de change négatifs (...) ainsi que le tourisme d'achat qui ne faiblit pas ont impacté l'évolution du chiffre d'affaires du groupe Migros", a déclaré Fabrice Zumbrunnen, le nouveau président de la direction générale de la Fédération.

Au cours de l'année 2017, le réseau de vente de Migros s'est étoffé de 16 magasins supplémentaires.

Dans son communiqué, Migros précise par ailleurs que le chiffre d'affaires des dix coopératives du groupe, représentant la plus grande part des revenus issus du commerce de détail, a stagné (-0,5%) à 15,55 mrd. Ce léger repli s'explique par des baisses de prix dans les assortiments. Les produits labellisés régionaux ou durables ont inscrit une solide croissance.

Au niveau des filiales, Denner a vu ses ventes progresser de 3,1% à 3,1 mrd CHF tandis que Globus a vu les siennes reculer de 2,5% à 857 mio CHF. Digitec Galaxus a enregistré une croissance de 18,5% à 834 mio CHF. Migrolino (+11,3%) et Depot (+7,6%) ont également vu leurs ventes croître fortement, à l'inverse d'Ex Libris, qui a vu ses recettes reculer de 3,0%.

LA VENTE EN LIGNE GAGNE EN IMPORTANCE

En 2017, les marchés spécialisés Micasa, SportXX, Melectronics, Do it + Garden et OBI ont réalisé un chiffre d'affaires de 1,62 mrd (+0,9%). Les prix ont reculé en moyenne de 2,7%, soit une croissance réelle de +3,6%, précise le communiqué. Sur ces marchés spécialisés, les boutiques en ligne ont continué de prendre de l'importance, avec une hausse d'un quart de leur chiffre d'affaires. Le réseau PickMup a été élargi à 746 points de retrait pour les 14 boutiques en ligne de Migros.

Les activités dans la santé ont été renforcées avec l'acquisition de la chaîne de fitness Silhouette. Medbase a vu son chiffre d'affaires progresser de 5,5% à 138 mio CHF. La Banque Migros publiera ses résultats le vendredi 19 janvier.

Migros est talonné par son concurrent Coop, notamment dans le e-commerce. Le groupe a publié des recettes en hausse de près de 19% sur un an pour la vente en ligne, à 1,7 mrd CHF. L'écart est un peu plus net sur le commerce de détail, qui a rapporté à Coop 17,4 mrd, soit 1,4% de plus qu'en 2016. Au total, la société a dégagé un chiffre d'affaires de 29,2 mrd CHF, en hausse de 3% sur un an.

fr/rp/ol