Migros entrevoit le bout du tunnel après une année de restructuration

Zurich (awp) - Migros espère récolter dès cette année les fruits de sa réorganisation, qui s'est soldée en 2017 par un net repli de la rentabilité. Faisant face à la concurrence du commerce en ligne et de ses rivaux ainsi que des achats frontaliers, le géant orange a procédé à diverses acquisitions et cessions qui doivent lui permettre de se repositionner dans un marché en mutation.

"Nous avons été en mesure d'augmenter le chiffre d'affaires et de dépasser pour la première fois la barre des 28 mrd de recettes, ce qui est réjouissant. Mais les résultats sont sous pression et nous ne pouvons pas nous contenter de cette situation", a admis le président de la direction générale Fabrice Zumbrunnen mardi en conférence de presse à Zurich.

Si la direction a tenu à assurer que le groupe reposait sur des fondations solides, les résultats ont été marqués par les différentes mesures d'efficience prises l'exercice écoulé.

Le bénéfice net a ainsi chuté en 2017 de 24,2% à 503 mio CHF et le résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 33,8% à 603 mio. En cause, des amortissements de 131 mio, conséquence des activités cédées - notamment Office World, Probikeshop et CC Angehrn - et de la réévaluation de celles qui ont été conservées.

Le groupe a également procédé à de nombreux investissements, avec les acquisitions entre autres de Silhouette, Hitzberger et Tipesca. Les coûts opérationnels ont quant à eux augmenté de 5,1% à 11,1 mrd CHF.

L'évolution du chiffre d'affaires a été plus réjouissante, profitant notamment de l'essor des ventes en ligne mais aussi de certains segments du commerce traditionnel.

Le chiffre d'affaires total, déjà dévoilé en début d'année, a ainsi progressé de 1,2% à 28,1 mrd. Le coeur de métier du commerce de détail s'est ainsi bonifié de 1,0% à 23,5 mrd, soutenu par une solide croissance des portails d'e-commerce Digitec Galaxus (+18,5%), du commerce de proximité Migrolino (+11,3%) et du discounter Denner (+3,1%).

"Digitec Galaxus surfe sur la vague du succès", notamment grâce à un assortiment étoffé à plus de 1 mio de références, s'est félicité M. Zumbrunnen, qui a pris les commandes du géant orange en début d'année.

Ce dernier a expliqué à AWP que Migros allait "continuer à investir avant tout dans (ses) plateformes (d'e-commerce) existantes, mais également dans les marchés spécialisés (M-Electronics, Micasa, etc.), ainsi que dans des solutions dites de 'crosschannel' qui mélangent les mondes online et offline".

Les grands magasins Globus (-2,5%) ainsi que le spécialiste de l'ameublement Interio (-8,1%) et le libraire Ex Libris (-3%) ont cependant souffert en matière de ventes et vont continuer à être repositionnés dans le courant de l'année. Les processus de restructuration sont en cours et vont produire leur effet, a assuré le directeur financier (CFO) Jörg Zulauf.

En 2018, Migros va poursuivre sa politique de baisse des prix au niveau de 2017, où les prix de l'assortiment avaient baissé de 0,4%, a souligné le patron de la coopérative.

PHASE DE TRANSFORMATION

La période de grands désinvestissements et d'amortissements est cependant révolue. "Les désinvestissements ont été effectués l'année passée et ont eu un impact sur nos résultats, (mais) nous ne prévoyons pas de désinvestissement cette année", a indiqué M. Zumbrunnen.

Le groupe va à l'inverse poursuivre sa stratégie d'investissement pour développer ses différentes plateformes, notamment dans le commerce en ligne.

Grâce à ces mesures, le géant orange espère obtenir une plus grande efficacité dans les processus d'achat, de distribution et de vente. Pour le président, "ce sont des économies directes qui viendraient s'ajouter aux autres éléments" destinés à améliorer la compétitivité.

Les différentes mesures d'efficience ont impacté les résultats en 2017. Cette année, le groupe pense "déjà récolter les premiers fruits de (ses) mesures". "L'impact sera encore plus manifeste sur les prochaines années", a ajouté M. Zumbrunnen, sans dévoiler de chiffre précis.

Des défis subsistent cependant, notamment avec le tourisme d'achat qui ne devrait pas tarir de sitôt. "Le tourisme d'achat n'a pas progressé aussi fortement que les dernières années, mais reste à un niveau important. Nous ne pensons pas que cela va fondamentalement changer", a-t-il estimé.

Pour le nouveau patron de Migros, le commerce de détail "se trouve clairement dans phase de transformation et il est illusoire de penser que la Migros ne doit pas changer. Nous devons accompagner ces changements de manière proactive".

al/lk