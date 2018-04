Migros veut redresser son bénéfice en se projetant vers le futur

Zurich (awp/ats) - Migros veut enrayer la baisse de son bénéfice. Le processus s'inscrit plutôt dans l'idée de "se projeter dans le futur", estime le directeur général du numéro un suisse du commerce de détail, Fabrice Zumbrunnen, dans une interview au Matin Dimanche.

"Nous devons nous interroger sur les compétences à développer, sur les métiers qui sont essentiels pour nous, et prioritaires dans nos activités commerciales", explique le nouveau patron du géant orange, en place depuis le 1er janvier. "L'avantage chez Migros est que nous pouvons le faire de manière pro-active, ce qui nous permet d'anticiper les changements", précise-t-il en substance.

"On détermine actuellement les endroits et les situations où le bât blesse, comprendre pourquoi et décider des investissements ou, le cas échéant, des cessions à réaliser", poursuit le Chaux-de-Fonnier âgé de 48 ans. "Cela va donc bien au-delà d'une simple recherche sur d'éventuels doublons entre le siège à Zurich et les dix coopératives que nous comptons en Suisse."

Marque de fabrique

"Ce processus, qui vise à enrayer le recul continu de notre bénéfice, ne tombe pas du ciel", avance Fabrice Zumbrunnen. "D'un côté, on doit défendre les valeurs de Migros. Mais de l'autre, nous devons nous assurer que nos processus de production sont sous contrôle, que nous sommes efficaces, afin de pouvoir offrir le meilleur rapport qualité-prix".

Pour mémoire, malgré un chiffre d'affaires en croissance, Migros a vu sa rentabilité chuter en 2017, pour le troisième exercice consécutif. Reflet de marges sous pression dans un secteur en mutation et de charges en hausse, le grand distributeur a dégagé un bénéfice net de 503 millions de francs suisses, 24,2% de moins qu'en 2016.