Mille deux cent cinquante vols annulés par la neige aux USA

MILWAUKEE/CHICAGO, 9 février (Reuters) - Un blizzard frappant la région du Middle West aux Etats-Unis a paralysé vendredi le trafic aérien de plusieurs aéroports, entraînant de nombreuses annulations de vols, et ensevelissant Chicago sous une couche de 15 à 25 cm de neige.

La tempête se décale vers l'est et il est prévu qu'elle atteigne d'ici samedi matin le nord de l'Etat de New York et la Nouvelle-Angleterre.

Les intempéries ont provoqué des dizaines d'accidents sur les voies express de Chicago, la troisième ville des Etats-Unis, prise dans cette vaste dépression hivernale qui s'étend de l'ouest du Montana au sud du Michigan.

Les températures devraient descendre aux alentours de -20°C dans de nombreux secteurs.

Le centre et le nord des Rocheuses devaient aussi subir d'abondantes chutes de neige.

Autour de 1.250 vols ont été annulés aux Etats-Unis, et pour les aéroports de Chicago et Détroit, un vol sur cinq a été supprimé, selon le service d'information sur le trafic aérien FlightAware.

Les écoles des villes de Chicago, Détroit et Milwaukee ont été fermées à cause des conditions météorologiques.

La tempête a déjà causé la mort d'au moins neuf personnes dans des accidents depuis lundi dans les Etats du Middle West.

(Brendan O'Brien et Suzannah Gonzales, Arthur Connan et Eric Faye pour le service français)