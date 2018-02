Mimo Monitors annonce le premier bureau européen aux Pays-Bas, avec un engagement envers la croissance mondiale et un service clientèle de qualité supérieure

Nouveau bureau européen situé juste à l'extérieur d'Amsterdam pour donner à Mimo Monitors la possibilité de servir les clients internationaux en toute simplicité

CHICAGO, le 1er février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Mimo Monitors (www.MimoMonitors.com), leader dans les petits moniteurs à écran tactile, a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à Nieuwegein, juste à l'extérieur d'Amsterdam, renforçant sa présence en Europe et partout dans le monde. À l'aube des objectifs de croissance supérieurs de Mimo Monitors dans cette région et de la croissance globale des ventes en 2017, ce nouveau bureau soutiendra l'expansion de Mimo Monitors à travers l'Europe et fournira un point de contact supplémentaire pour les clients internationaux.

De plus, cette nouvelle base européenne augmentera la capacité de Mimo Monitors à proposer un service à la clientèle de qualité supérieure aux entreprises de la région à la recherche de solutions d'écrans tactiles pour améliorer leur productivité et transformer leur engagement auprès des clients.

« Nous sommes ravis de rendre notre petite expertise tactile plus accessible aux clients en Europe et continuons à développer notre activité d'une manière qui profite à nos clients. Ce nouveau bureau représente notre engagement en Europe et nous savons que nous aurons un avenir positif à l'échelle mondiale », commente David Anderson, Président et fondateur de Mimo Monitors. « En plus d'honorer notre promesse « touchscreens with human touch », cette expansion mondiale nous permet de continuer à développer notre équipe talentueuse qui peut aider à raconter l'histoire de Mimo Monitors, et fournir un service à la clientèle hors pair».

Mimo Monitors a ajouté Remco Bon à l'équipe qui la rejoint avec plus de 25 ans d'expérience internationale dans la vente et la gestion des ventes ICT / Télécommunications. Il dirigera le bureau d'Amsterdam et assurera des services de vente et de soutien aux clients européens.

« Je suis heureux de diriger un bureau à Amsterdam dans le but de continuer à développer les activités de Mimo Monitors à l'échelle internationale », a déclaré Remco Bon, Directeur des ventes pour le bureau d'Amsterdam. « Nous nous engageons à offrir notre expertise unique et flexible dans le domaine des petits écrans tactiles tout en offrant un soutien personnalisé et continu pour répondre largement aux besoins de nos clients ».

Le bureau de Mimo Monitors aux Pays-Bas a ouvert ses portes en janvier 2018 et constitue le premier bureau européen de Mimo Monitors, s'ajoutant aux bureaux d'Amérique du Nord et de Corée du Sud. Cette expansion mondiale fait suite à une belle année de croissance pour Mimo Monitors en 2017, qui a récemment annoncé des collaborations avec Google et Logitech. Le bureau de Mimo Monitors à Amsterdam est situé à l'adresse : Galvanibaan 4, 3439 MG Nieuwegein, Netherlands (Pays-Bas) et on peut le joindre au +31(0)20 299 0160.

À propos de Mimo Monitors :

Créée en 2008, Mimo Monitors est un expert mondial et un leader de l'industrie en matière de petits écrans tactiles, d'écrans et de tablettes. Conçu avec une approche axée sur les solutions en premier lieu, Mimo Monitors croit à la création d'écrans de grande valeur et peu encombrants qui stimulent l'innovation et offrent une expérience sans faille pour l'affichage dynamique (Digital Signage), les salles de conférence, les kiosques, les points d'achat et de vente, l'accueil, etc. L'équipe de classe mondiale de Mimo Monitors a déployé des solutions Mimo Monitors dans des sites à travers le monde pour des entreprises Fortune 500, aux États-Unis et dans le monde entier.

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c9d4895-609a-4dd6-a983-8f522a441d9f

dana@spokeandwheelstrategy.com

