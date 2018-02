Ministry of Economy and Finance of French Repu : 168 - Gérald DARMANIN et Olivier DUSSOPT annoncent l'ouverture d'un espace numérique dédié à la retraite des fonctionnaires de l'Etat

Pour voir cet email, cliquez ici.

Paris, le 12 février 2018

Gérald DARMANIN et Olivier DUSSOPT annoncent l'ouverture d'un espace numérique dédié à la retraite des fonctionnaires de l'Etat

Gérald DARMANIN, Ministre de l'Action et des Comptes publics et Olivier DUSSOPT, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Action et des Comptes publics, annoncent l'ouverture d'un espace numérique dédié à la retraite pour tous les fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires compris. Situé sur le portail Espace Numérique Sécurisé de l'Agent Public (ensap.gouv.fr), ce nouveau service porté par le Service des Retraites de l'État de la Direction Générale des Finances Publiques leur permet d'accéder à leur compte individuel de retraite et à un bouquet de services associés.

« Ce nouveau service interactif s'inscrit dans la volonté de bâtir un Etat numérique pour faciliter la vie des citoyens et des agents publics », ont déclaré les Ministres. Il est mis à la disposition de l'ensemble des fonctionnaires de l'État, des magistrats et des militaires, soit près de 2 millions de personnes qui peuvent y retrouver l'ensemble des informations personnelles détaillées concernant leurs carrières nécessaires pour l'ouverture de leurs droits à retraite de la Fonction publique, et effectuer à tout moment :

Des vérifications et des demandes de corrections dans la description de leur carrière, qui seront prises en compte sur la base de justificatifs si nécessaire.

Des simulations de retraite selon les différentes dates de départ envisagées (à partir de l'âge de 45 ans pour les civils - 33 ans pour les militaires).

Cet espace numérique intègre toutes les particularités du régime des retraites de l'État et vient ainsi compléter et préciser le site Info-retraite, qui regroupe l'ensemble des régimes de retraite et demeure indispensable pour les agents publics qui sont une majorité à avoir exercé plusieurs professions.

