Ministry of Economy and Finance of French Repu : 322 - Communiqué de presse conjoint Projet de rapprochement entre Naval Group et Fincantieri

Paris, le 1er février 2018

N°322

Communiqué de presse conjoint

Projet de rapprochement entre Naval Group et Fincantieri

Florence Parly, ministre des Armées, et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, se sont rendus à Rome ce jeudi 1er février 2018 pour évoquer le projet d'alliance entre Naval Group et Fincantieri avec leurs homologues italiens et les PDG des deux groupes.

Cette rencontre a été l'occasion de rappeler le soutien déterminé de la France comme de l'Italie à ce projet d'alliance et de renforcement de l'industrie navale franco-italienne.

Les ministres ont pu constater les avancées réalisées sur le projet depuis les annonces formulées par le président de la République française et le président du Conseil italien lors du sommet de Lyon en septembre 2017. Cette alliance permettra la construction d'un projet industriel et commercial solide entre les deux groupes. Celui-ci se concrétisera notamment par la conception et la réalisation conjointes de bâtiments de surface, dont le bâtiment de soutien et de ravitaillement devrait être un premier exemple. Cette alliance permettra également aux deux sociétés de présenter un front uni en matière d'export militaire sur les navires de surface fortement armés, en s'appuyant sur une politique produit coordonnée et profitant des implantations internationales complémentaires des deux sociétés.

Ce rapprochement permettra en outre aux deux sociétés de mutualiser leurs efforts de recherche et développement, et ainsi de se placer à la pointe d'innovations déterminantes pour le secteur naval : l'optimisation de la consommation d'énergie, l'architecture électrique des bâtiments ou encore les batteries Li-Ion ou la maîtrise des architectures complexes par exemple.

L'alliance des deux groupes permettra enfin des synergies et le partage de meilleures pratiques en matière d'achats, de services et de méthodes industrielles, dont de premières illustrations ont pu être partagées.

Ce projet a vocation à renforcer très significativement les bases industrielles de technologie et de défense navale en France comme en Italie, en apportant un renforcement économique, industriel, social, et un rayonnement international accru de l'industrie navale des deux Etats. Il contribuera ainsi à développer l'emploi et à soutenir la balance commerciale tant en France qu'en Italie.

Les travaux entre industriels se poursuivront dans le cadre de groupes de travail communs au cours des prochains mois. Les modalités détaillées du projet d'alliance seront présentées aux deux gouvernements en juin 2018.

Parallèlement, les gouvernements français et italien travailleront dans le même calendrier à l'élaboration d'un accord intergouvernemental qui servira de cadre à cette alliance, préservera leurs intérêts vitaux tout en rendant plus fluides les échanges entre les deux groupes.

