Ministry of Foreign Affairs and International Deve : Commerce international – Déplacement de Jean-Baptiste Lemoyne à Berlin (11.05.18)

Le secrétaire d'État et son homologue évoqueront en particulier les tensions en matière de politique commerciale pour réaffirmer dans le prolongement des visites à Washington du président de la République et de la chancelière allemande, notre attachement à des relations fondées sur les principes d'un commerce libre et équitable et sur la recherche de solutions collectives dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Avec leurs partenaires européens, la France et l'Allemagne soutiennent la poursuite du dialogue pour faire émerger un agenda positif sur le commerce mondial et les échanges internationaux. Sur les tarifs de l'acier et de l'aluminium en particulier, la France continuera à plaider pour que l'Union européenne bénéficie d'une exemption totale, permanente et non conditionnée.

Jean-Baptiste Lemoyne évoquera également avec son homologue les moyens de limiter l'impact, sur les entreprises européennes, du recours par les États-Unis à des sanctions de portée extraterritoriale et les actions qui peuvent être conduites au niveau européen.

Le secrétaire d'État rencontrera à cette occasion Joachim Lang, directeur général du BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) qui fédère 37 fédérations de branche et compte environ 100 000 entreprises affiliées employant directement 8 millions de personnes.