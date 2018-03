Ministry of Foreign Affairs of Russian Federat : Allocution d’ouverture du Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de ses pourparlers avec le Ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavusoglu, Moscou, 14 mars 2018

Monsieur le Ministre,

Chers amis,

Nous sommes ravis de vous accueillir à Moscou.

Je sais que vous avez déjà participé à plusieurs événements dans la capitale russe: vous vous êtes notamment entretenu avec le chef du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et avez prononcé un discours au MGIMO.

Aujourd'hui, nous organisons la sixième réunion du Groupe conjoint russo-turc pour la planification stratégique, qui sera avant tout consacrée à la future session du Conseil de coopération au sommet présidée par nos deux chefs d'État et aura lieu prochainement en Turquie.

Nous voulons garantir que ce sommet sera fructueux, notamment en ce qui concerne son ordre du jour économique, la coopération commerciale, énergétique et d'investissement.

Nos projets conjoints tels que le gazoduc Turkish Stream et la centrale nucléaire d'Akkuyu progressent avec succès. Nous avons des perspectives excellentes et une expérience accumulée dans le domaine des liens humains et culturels, ce qui sera également évoqué aujourd'hui.

En ce qui concerne les questions internationales, nous porterons une attention particulière au règlement syrien dans le cadre duquel la Turquie, la Russie et l'Iran ont lancé le processus d'Astana et le Congrès du dialogue national syrien à Sotchi et créé ainsi les conditions nécessaires pour intensifier le règlement politique sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'Onu. Concernant d'autres sujets internationaux, nous accordons traditionnellement une attention considérable à la situation au Moyen-Orient, dans le Caucase du Sud, en Asie centrale, en Ukraine et dans son voisinage.

Nous voudrions examiner la coordination actuelle entre nos délégations à l'Onu, à l'OSCE, au Conseil de l'Europe et sur d'autres plateformes internationales.

Notre agenda d'aujourd'hui est très chargé.

Encore une fois: bienvenue en Russie. Nous sommes ravis de vous voir.