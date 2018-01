Ministry of Foreign Affairs of Russian Federat : Bilan de la politique étrangère russe en 2017

En 2017, la diplomatie russe a accompli des missions diversifiées pour garantir la sécurité nationale et créer des conditions extérieures favorables au développement du pays. La Russie a maintenu sa ligne de politique étrangère autonome, a promu un agenda unificateur et proposé des solutions constructives pour régler les problèmes et les conflits internationaux. Elle a développé des relations mutuellement bénéfiques avec tous les États intéressés, joué un rôle actif dans le travail de l'Onu ainsi que d'organisations et de forums multilatéraux tels que le G20, les Brics, l'OCS, l'OSCE et l'OTSC. La politique russe était axée, entre autres, sur la prévention de la déstabilisation des relations internationales - cette ligne responsable de notre pays a suscité une large compréhension de la communauté internationale.

1. Une attention particulière a été accordée à la stabilité et au développement des processus d'intégration dans l'espace de la Communauté des États indépendants (CEI). En 2017, la présidence russe au sein de la CEI a contribué au renforcement de la coopération entre nos pays dans le domaine économique, policier ou encore humanitaire, ainsi que dans la sphère de la coordination en politique étrangère. Dans le cadre de l'Union économique eurasiatique (UEE) nous avons réussi à terminer le travail sur le Code douanier, à approuver la 'feuille de route' pour développer l'intégration, ainsi qu'à adopter un plan d'activités pour mettre en œuvre la politique de transport coordonnée des États membres pour 2018-2020. La fin des négociations avec Pékin sur un accord de coopération commerciale et économique a constitué une étape importante dans le processus de rapprochement de l'UEE et de la Ceinture économique de la Route de la soie, qui fait partie de l'initiative chinoise 'La Ceinture et la Route'.

2. L'authenticité des relations d'alliance entre la Russie et la Biélorussie a été confirmée par les exercices stratégiques conjoints des forces armées des deux pays 'Zapad-2017' en septembre. Les liens se sont développés de manière dynamique avec les autres alliés de l'Organisation du Traité de sécurité collective - l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Le principal résultat politique de l'activité de l'OTSC a été l'adoption, par les dirigeants des États membres, de la Déclaration à l'occasion du 25e anniversaire du Traité de sécurité collective et du 15e anniversaire de l'Organisation (en novembre).

Les liens avec l'Ouzbékistan se sont nettement intensifiés. La signature de l'Accord bilatéral de partenariat stratégique a ouvert une nouvelle page dans les relations traditionnellement proches avec le Turkménistan. A la réunion des ministres des Affaires étrangères des États de la mer Caspienne (décembre) a été terminée la mise au point du projet de Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne en prévision de sa signature pendant le sommet des cinq membres au Kazakhstan en 2018.

3. La Russie a mené une ligne constructive dans le cadre du règlement du conflit en Ukraine par la mise en œuvre des Accords de Minsk. En septembre, le Président russe a suggéré de déployer dans la région une mission de l'Onu pour protéger les observateurs de la Mission spéciale d'observation (MSO) de l'OSCE. En décembre, la Russie a contribué à l'organisation d'un échange de prisonniers entre l'Ukraine, d'une part, et les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk de l'autre.

4. Sur l'axe européen, des contacts politiques actifs ont été entretenus avec l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Grèce, Chypre, la Finlande, la République tchèque et la Serbie. La Russie a réaffirmé son rôle central dans le développement de la coopération internationale arctique en organisant à Arkhanguelsk le 4e forum 'Arctique, territoire de dialogue' (mars).

Dans la coopération avec l'Union européenne, nous avons réussi à intensifier le dialogue politique à haut niveau et au sommet ainsi que la coopération sectorielle. Les contacts avec l'Otan, qui promeut une ligne conflictuelle vis-à-vis de la Russie, n'ont pas pu évoluer de manière constructive. La plate-forme de l'OSCE a été activement utilisée pour défendre la vision russe sur un large éventail de problèmes paneuropéens. La Russie a participé au travail des organes du Conseil de l'Europe. Les actions des représentants russes pour le retour de cet organe vers une forme saine de travail sans aucune discrimination ont été soutenues par l'Assemblée parlementaire du Conseil.

5. L'implication énergique de la Russie dans les affaires de la Syrie a contribué à l'élimination des forces principales du groupe terroriste Daech dans ce pays et à la création des prémisses au règlement politique du conflit sous l'égide de l'Onu. Avec l'Iran et la Turquie, la Russie s'est portée garante de l'accord sur le cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et l'opposition armée, et elle a élaboré les paramètres du déroulement du Congrès du dialogue national syrien avec la participation d'un large cercle de représentants du peuple syrien.

6. Les relations bilatérales ont également reçu une sérieuse impulsion avec d'autres pays du Proche- et Moyen-Orient: l'Égypte, l'Arabie saoudite, Israël, la Jordanie, l'Irak, le Qatar et les Émirats arabes unis. Dans la déclaration du Ministère des Affaires étrangères du 7 avril 2017, la Russie a réaffirmé son attachement à l'objectif de créer un État palestinien avec une capitale à Jérusalem-Est à condition de reconnaître Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël.

7. Avec un rôle d'initiative de la Russie, l'Inde et le Pakistan ont été admis au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai. Afin d'intensifier la recherche de solutions au conflit afghan, la Russie a initié la reprise du travail du Groupe de contact OCS-Afghanistan dont elle a organisé une réunion en octobre. En février et en avril ont eu lieu les consultations sur le problème afghan au format de Moscou appelées à contribuer au processus de réconciliation nationale en Afghanistan.

8. La dynamique élevée des relations sino-russes de partenariat global et de coopération stratégique a été reflétée par deux visites du Président russe Vladimir Poutine en Chine (la rencontre de mai dans le cadre de l'initiative 'Une ceinture, une route' et pour le sommet des Brics en septembre) et par la visite du Président chinois Xi Jinping en juillet en Russie.

Le renforcement de l'entente entre Moscou et Pékin sur les questions de sécurité internationale s'est notamment traduit par une proposition conjointe d'initiative pour le règlement pacifique du problème nucléaire de la péninsule coréenne.

Le dialogue et la coopération ont évolué à un bon rythme avec le Japon, la Corée du Sud, la Mongolie, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines.

9. La qualité des relations avec la plupart des pays de l'Hémisphère Ouest est restée traditionnellement constructive. Des réunions au sommet ont été organisées avec le Brésil, le Mexique, le Venezuela et l'Uruguay.

Les contacts ont été établis avec la nouvelle administration des USA. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus personnellement en marge du sommet du G20 de Hambourg en juillet, ainsi que pendant le forum de l'APEC à Da Nang. La coopération avec Washington sur l'agenda bilatéral et le règlement des problèmes internationaux d'actualité s'est déroulée dans la mesure où cela répondait aux intérêts nationaux russes.

10. La Russie a rempli ses engagements en matière de garantie du régime de non-prolifération de l'arme de destruction massive. Le processus de destruction des réserves russes d'armes chimiques est terminé. La ligne de soutien à l'accomplissement par toutes les parties du Plan d'action global commun pour régler la situation autour du programme nucléaire iranien est restée fondamentale.

11. Dans le contexte du travail pour préserver la vérité historique sur la Seconde Guerre mondiale, le Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a avancé pendant son discours à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies une initiative visant à créer un cadre juridique international contre la destruction du patrimoine mémoriel.

12. La Russie a accueilli de grands forums internationaux: le 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants (octobre), la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire (octobre), le 21e Forum économique international de Saint-Pétersbourg (juin), le Forum oriental économique (septembre), la 6e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale (avril) et la 8e Réunion internationale des hauts représentants supervisant les questions de sécurité (mai).

La Coupe des confédérations de football (juin-juillet) qui s'est déroulée en Russie a été le prologue au plus grand événement sportif international: la Coupe du monde de football qui se tiendra dans notre pays en 2018.