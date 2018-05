Ministry of labor employment vocational training : International | Muriel Pénicaud valorise une approche multilatérale

Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et Angel Gurria, Secrétaire général de l'OCDE, ont animé mardi 2 mai, une consultation de l'OCDE avec le BIAC (Business at OECD) et le TUAC, Commission Syndicale Consultative auprès de l'OCDE, sur le thème de l'avenir du multilatéralisme. Organisée au ministère du Travail, elle visait à préparer les travaux de la réunion du conseil au niveau des Ministres (RCM) de l'OCDE prévue les 30 et 31 mai qui sera présidée par le Président de la République.

À cette occasion Muriel Pénicaud a souligné l'importance de réaffirmer le multilatéralisme pour répondre aux défis actuels. Une approche partagée par les acteurs réunis, le secrétaire général de l'OCDE et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui a également évoqué l'exigence 'd'un multilatéralisme efficace […] dans la résolution des enjeux mondiaux'. 'Nous avons oublié que seul le multilatéralisme consacre notre vision du monde […]. Comment penser les équilibres du monde sans réfléchir en termes de communauté de destins ?'

Muriel Pénicaud, ministre du Travail Ces échanges ont permis de faire ressortir les domaines où la coopération multilatérale pourrait être renforcée au profit d'une prospérité mieux partagée. Les enjeux du numérique (cybercriminalité, intelligence artificielle, protection des données), la régulation de la mondialisation, la promotion de la protection sociale, la lutte contre le changement climatique sont autant de défis pour lesquels les représentants du BIAC et TUAC ont pu faire part de leur expertise et de leurs préconisations. La nécessité de renforcer le dialogue social et d'associer l'ensemble des acteurs à la refondation du multilatéralisme a également été rappelée. A ce titre, le Global deal, initiative internationale pour le dialogue social, lancée en Suède et dont la plateforme française avait été inaugurée par la ministre du Travail en décembre 2017, a été collectivement saluée. Afin de lier croissance, durabilité et inclusion, Muriel Pénicaud a également insisté sur l'enjeu central de la cohérence multilatérale, c'est-à-dire privilégier le travail en commun afin que les politiques sociales et la lutte contre les inégalités soient prises en compte et d'éviter les positions contradictoires au sein des instances internationales. Un consensus s'est dégagé sur le rôle de chef de file et de facilitateur que doit revêtir l'OCDE pour relever ces défis. Diverses questions ont été soulevées sur la possibilité d'étendre les normes OCDE et sur l'établissement d'un 'level playing field', c'est-à-dire un niveau de normes élevé en matière sociétale, fiscale et environnementale. Les différentes contributions recueillies tout au long de la matinée nourriront la réunion du conseil au niveau des ministres de l'OCDE du 30 et 31 mai au siège de l'OCDE, à l'occasion de laquelle la ministre présidera un segment consacré à la croissance inclusive. La consultation intervient également en amont du G7 sous présidence française en 2019 et de la présentation de la stratégie pour l'emploi à l'OCDE en décembre prochain par Mme Pénicaud et M Gurria.