Mirabaud AM reste confiant pour la croissance économique 2018 et les actions

Mirabaud AM maintient, à l'aube du deuxième trimestre, son scénario d'une croissance économique solide cette année malgré les menaces d’escalade de la guerre commerciale. "Même si la volatilité restera élevée, nous considérons la rhétorique offensive de l’administration américaine comme une méthode de négociation qui mènera certainement à terme à une solution concertée entre les États-Unis et la Chine", estime le gestionnaire d'actifs. Cela ne l'empêche pas d'anticiper qu'un pic de croissance sera atteint cette année.Sur les marchés obligataires, Mirabaud attend une poursuite de la hausse parallèle de la courbe des rendements durant le deuxième trimestre aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine pourrait augmenter ses taux directeurs une fois chaque trimestre cette année alors que les taux à long terme devraient refléter plus justement les fondamentaux. Mirabaud s'attend à ce que les écarts de crédit sur la dette d'entreprise continuent de s'élargir pour les obligations de qualité investissement et à haut rendement. En Europe, la courbe devrait se pentifier, les taux courts restants sur les bas niveaux actuels.Sur les marchés actions, la volatilité restera relativement élevée en raison de la normalisation des politiques monétaires et d'une plus grande dispersion dans les prévisions économiques, souligne Mirabaud. "Toute déception amènera des corrections intermédiaires rapides sur les marchés. En revanche, le cycle de marché devrait rester haussier dans un environnement de croissance des bénéfices", conclut la société de gestion.