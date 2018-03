Mirabaud : les encours sous gestion ont augmenté de 11% en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mirabaud a vu ses encours sous gestion progresser de 11% en 2017 pour atteindre 33,3 milliards de francs suisses, dont 9 milliards en Asset Management et 24,3 milliards pour le Wealth Management. Sur cette base, Mirabaud a enregistré une hausse de son bénéfice net de 28%, à 40,5 millions de francs suisses. Ses revenus ont progressé de 5,6% pour atteindre 305,3 millions de francs suisses, comprenant des commissions de 237,3 millions, un résultat des opérations de négoce de 33,3 millions et une marge d'intérêt de 27,8 millions de francs suisses.En 2017, le groupe Mirabaud a développé ses activités dans ses trois lignes de métier : Wealth Management, Asset Management et Brokerage. Durant l'année 2018, il prévoit de poursuivre ses investissements maîtrisés dans différents domaines et sur ses différents marchés.