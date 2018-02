Mirabaud renforce son équipe Gestion privée à Bâle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mirabaud a étoffé son équipe de gestion privée située à Bâle (Suisse), désormais composée d’une quinzaine de collaborateurs. Ancien responsable du secteur Entrepreneurs & Executives (Privat and Wealth Management Clients) pour le Nord de la Suisse chez Credit Suisse, Kaspar Hess a rejoint le bureau suisse de Mirabaud accompagné de trois collaborateurs provenant de grands établissements bancaires helvétiques.L'arrivée de ces quatre collaborateurs coïncide avec le déménagement de la succursale bâloise de Mirabaud & Cie au Hardhof. Ce bâtiment historique, érigé en 1904 et situé dans le quartier Gellert, a été rénové pour accueillir la clientèle de Mirabaud."Ces nouveaux collaborateurs mettent leurs compétences professionnelles au service de notre clientèle. A l'instar de Zurich, où nous sommes présents depuis 1998, Bâle constitue un pôle important de la gestion privée en Suisse. En étoffant son équipe bâloise et en installant sa succursale dans un bâtiment historique prestigieux, Mirabaud démontre que, tout en étant un Groupe de dimension internationale, il a d'abord des racines helvétiques", a commenté Nicolas Mirabaud, Associé commanditaire du groupe Mirabaud, membre du Comité exécutif de Mirabaud & Cie et responsable du Wealth Management.