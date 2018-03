Mitratech ajoute l'ancien directeur des Opérations juridiques d'AIG à son équipe de direction

Brian McGovern, cadre supérieur des opérations juridiques, se joint à l'équipe de direction exceptionnelle

AUSTIN, Texas, le 8 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Mitratech, principal fournisseur de logiciels juridiques, de conformité et de gestion des risques, a élargi son équipe de direction en y ajoutant Brian McGovern, un vétéran chevronné des opérations juridiques, en tant que son Directeur exécutif des Programmes stratégiques. Dans l'exercice de ses foncions, McGovern travaillera avec l'équipe de direction de l'entreprise pour conduire la vision stratégique de sa technologie de plateforme primée.



Plus récemment, McGovern a rempli la fonction de Vice-président principal, Directeur des données Opérations juridiques chez American International Group, Inc. (NYSE:AIG) où il a dirigé la transformation du département des opérations juridiques de l'entreprise et a joué un rôle crucial dans la création de l'organisation, des processus et de l'architecture technologique qui ont permis de réduire les dépenses juridiques d'AIG de plus de 1,2 milliard de dollars.

Dans le cadre de son mandat, il a permis à AIG de mieux contrôler et exécuter les dépenses juridiques annuelles de 2,4 milliards de dollars de l'entreprise, en utilisant plus de 1 500 cabinets d'avocats pour plus de 90 millions de clients assurés dans 90 pays. Avant les opérations juridiques, M. McGovern était Vice-président et « Global Head of Implementation and Process Performance Management ») (Responsable mondial de la mise en oeuvre et de la gestion des performances des processus), où il dirigeait des équipes interfonctionnelles afin d'améliorer considérablement les processus opérationnels dans plusieurs domaines fonctionnels, notamment via des économies de plus de 3,7 millions de dollars.

« Brian est un chef de file du secteur et un innovateur qui a démontré la valeur extraordinaire que peuvent offrir les opérations juridiques bien gérées. Son travail à AIG a prouvé que les départements juridiques peuvent avoir les mêmes niveaux de visibilité, de contrôle et d'excellence des processus que n'importe quel autre élément d'une organisation », a déclaré Jason Parkman, PDG de Mitratech. « Les opérations juridiques peuvent non seulement générer d'énormes économies, mais elles peuvent aussi être une source d'innovation et un exemple d'excellence pour l'ensemble de l'entreprise. Je suis ravi que Brian apporte cette expertise à Mitratech, au bénéfice de nos équipes de produits et services, ainsi que de nos clients directement ».

Auparavant, M. McGovern a occupé des postes de direction chez Merrill Lynch, GE et Credit Suisse où il supervisait la stratégie commerciale, les initiatives du processus de gestion, la technologie de qualité et d'autres activités stratégiques axées sur la réorganisation des opérations, l'augmentation de la productivité et la réduction des coûts.

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe de Mitratech », commente McGovern. « Ayant passé la plus grande partie de ma carrière dans la transformation des opérations, je pense que j'apporte à Mitratech une perspective unique qui nous permettra de mieux offrir de la valeur à nos clients ».

Pour en savoir plus, consulter www.mitratech.com.

À propos de Mitratech

Mitratech est un fournisseur leader de solutions logicielles juridiques, de conformité et de gestion des risques pour plus de 1 200 entreprises de toutes tailles dans le monde, représentant près de 40 % des entreprises Fortune 500 et plus de 500 000 utilisateurs dans plus de 160 pays. Le portefeuille de logiciels de gestion juridique et des risques d'entreprise de Mitratech comprend : la gestion des questions juridiques, la gestion des dépenses, la facturation électronique, la gestion des mises en suspens pour des raisons juridiques, la gestion des contrats, la gestion des risques, la gestion de la politique, la gestion de l'audit et la gestion de la santé et de la sécurité. Pour en savoir plus, consulter www.mitratech.com.

CONTACT PRESSE

Ellen Mason, ellen.mason@mitratech.com, 512.646.8802

