Mitratech renforce sa position sur le marché africain grâce à un partenariat avec Union Systems

Une société informatique de premier plan contribue à élargir la présence de Mitratech sur le marché financier africain

AUSTIN, Texas, le 16 Mars, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Mitratech, principal fournisseur de logiciels de gestion en matière juridique, de conformité et de risques a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de partenariat avec Union Systems Limited (USL), une société leader de technologies de l'information spécialisée dans la commercialisation et la mise en oeuvre de solutions logicielles pour les banques et les établissements financiers en Afrique.



USL commercialisera et mettra en oeuvre la solution logicielle ECM (« Enterprise Content Management ») DataStoreDSX de Mitratech, qui depuis plus de 20 ans est la solution ECM standard pour les banques en Afrique avec des clients dans chaque pays subsaharien. Cette alliance renforce à la fois la position d'USL et de Mitratech en tant que principale source de gouvernance de l'information et de technologie de gestion de contenu sur un continent abritant six des dix économies les plus dynamiques du monde. Avec la capacité accrue de stocker, de visualiser, d'archiver et de distribuer régulièrement d'énormes quantités de données, DataStoreDSX aide les banques à se conformer aux réglementations, y compris celles fréquemment mises à jour par les banques centrales et divers organismes de réglementation internationaux.

« Nous soutenons les logiciels des banques africaines depuis de nombreuses années et nous travaillons avec des banques de premier plan dans différents pays ; il est donc crucial pour USL de collaborer avec des partenaires capables de garantir la qualité et d'apporter un haut niveau d'expertise à nos clients », estime Aonghus Geraghty, président et directeur des ventes d'Union Systems Limited. « Les technologies numériques se caractérisent par des effets de réseau importants, des coûts fixes élevés et un coût marginal proche de zéro. Chez USL, nous pensons qu'il s'agit là de points clés pour les banques qui envisagent d'être les grands gagnants sur le marché africain. Grâce à notre partenariat avec Mitratech, nous serons en mesure d'aider ces banques ambitieuses à automatiser entièrement la gestion de leurs documents à l'échelle de la banque, contribuant ainsi à maintenir la conformité réglementaire, réduire les coûts et améliorer le service client.

Plus de 25 banques, dont la plus grande banque d'Afrique et la banque la plus rentable du plus grand marché du continent, comptent sur Mitratech pour répondre à la demande croissante de personnalisation, de communication et d'accès aux informations clients. DataStoreDSX prend en charge les processus d'entreprise clés et offre un contrôle de bout en bout de tout le contenu d'une organisation, y compris les documents numérisés, fichiers texte, images, documents Word, courriels, feuilles de calcul et bien plus encore. En fournissant un référentiel numérique unique pour les informations structurées et non structurées, DataStoreDSX s'intègre parfaitement aux applications métiers pour gérer les informations au niveau de l'entreprise et répondre aux besoins réglementaires, juridiques, en matière de risques et opérationnels immédiats et futurs de l'entreprise.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Union Systems Limited dans notre réseau de partenaires », a ajouté Connor Blake, directeur Alliances & Partnerships (« Alliances et Partenariats ») de Mitratech. « La combinaison de notre solution de gestion de documents DataStoreDSX avec l'expertise et les relations à long terme avec les banques africaines d'USL ne peut que contribuer à l'établissement de DataStoreDSX comme standard de facto pour la gestion de contenu d'entreprise dans la région. Elle fournit des résultats exceptionnels en s'adaptant à des conditions d'exploitation, des réglementations et une concurrence en constante évolution ».

Pour plus d'informations sur Mitratech, veuillez consulter le site www.mitratech.com. Pour plus d'informations sur Union Systems Limited, veuillez consulter le site www.unionsystems.com.

À propos d'Union Systems Limited

Union Systems Limited (USL) est une société de technologie de l'information axée sur le soutien aux logiciels de pointe destinés à des banques et établissements financiers de premier plan en Afrique. Ayant son siège social à Lagos, au Nigeria, l'entreprise a une connaissance approfondie des marchés africains. Depuis la création de la société en 1993, USL a développé des partenariats avec des sociétés internationales de premier ordre telles qu'IBM, Oracle, Finastra, FircoSoft, 01 Systems et Mitratech. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.unionsystems.com.

À propos de Mitratech

Mitratech est le fournisseur leader de solutions logicielles juridiques, de gestion de la conformité et des risques pour plus de 1 200 organisations de toutes tailles et du monde entier, qui représentent quasiment 40 % des entreprises du classement Fortune 500 et plus de 500 000 utilisateurs dans plus de 160 pays. Le portefeuille de logiciels juridiques et de gestion des risques d'entreprise de Mitratech inclut la gestion des questions juridiques, la gestion des notes de frais, la facturation électronique (e-facturation), la conservation à des fins juridiques, la gestion des contrats, la gestion des risques, la gestion stratégique, la gestion des audits et la gestion de la santé et de la sécurité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mitratech.com.

CONTACTS MÉDIAS

Ellen Mason, Mitratech, ellen.mason@mitratech.com, +1.512.646.8802

Ngozi Ilondu, Union Systems Limited, ngozi.ilondu@unionsystems.com, +234.803.894.9461

