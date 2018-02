Model enregistre une hausse de ses recettes en 2017

Zurich (awp) - Le spécialiste des emballages en carton Model a observé en 2017 une hausse de son chiffre d'affaires, soutenue par une croissance de tous ses marchés nationaux. Pour l'année en cours, le groupe basé à Weinfelden, dans le canton de Thurgovie, compte maintenir ses investissements stables.

"Le succès des solutions d'emballage en carton ondulé est devenu un phénomène d'envergure européenne, ce qui a provoqué des pénuries de papier pour carton ondulé", fait remarquer l'entreprise.

Elle relève aussi que la hausse des prix de ce genre de papier n'a pas encore pu être répercutée sur les emballages dans les "proportions nécessaires", sans donner plus de détails sur sa rentabilité dans son communiqué.

Durant l'exercice sous revue, les recettes consolidées se sont étoffées de 4,6% sur un an à 915 mio CHF. Le groupe Model a vendu plus de 1246 km2 d'emballages et de feuilles en carton ondulé sur ses marchés nationaux en Suisse, Allemagne, Pologne, République tchèque, au Benelux, en France, Autriche, Slovaquie et en Croatie.

Par ailleurs un montant de 86 mio CHF a été investi dans des projets de modernisation et d'expansion.

La bonne conjoncture mondiale et le succès du carton ondulé pour l'emballage devraient porter les résultats de l'année en cours, anticipe Model.

Le groupe compte 4285 collaborateurs, 68 de plus qu'en 2016. Quelque 21%, soit 917 personnes travaillent sur les sites helvétiques.

