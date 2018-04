Modeste progression du marché suisse des fonds de placement en mars (Sfama)

Zurich (awp) - Les fonds de placement suisses ont à nouveau traversé des turbulences en mars, en raison de la volatilité des marchés financiers. La fortune investie a néanmoins connue une légère progression en comparaison mensuelle. L'affaiblissement du franc a fortement contribué à cette hausse, indique jeudi la Swiss Funds & Asset Management Association (Sfama).

La fortune du marché suisse des fonds s'est inscrite à 1106,6 milliards de francs suisses, en augmentation de 4,9 milliards par rapport à février. Cette statistique comprend uniquement les véhicules de placement recensés par les sociétés Swiss Fund Data et Morningstar.

"Les marchés des actions ont évolué une fois de plus dans la zone négative, bien que dans une mesure moins affirmée que durant le mois précédent", affirme Markus Fuchs, directeur de la Sfama, cité dans le communiqué.

L'afflux net d'argent s'est élevé à 669,2 millions de francs suisses, dopé principalement par les apports des fonds en actions, de 843 millions. Les fonds stratégiques affichent une collecte de 646 millions. Les fonds obligataires et du marché monétaire présentent les désinvestissements les plus importants, à respectivement -500,3 millions et -374,7 millions de francs suisses.

Les véhicules de placement en actions (41,52% du marché) et en obligations (31,32%) se taillent toujours la part du lion.

UBS, Credit Suisse et Swisscanto sont toujours les principaux acteurs en termes de volumes, suivis de BlackRock et de la banque privée genevoise Pictet.

