Mogherini scelle le rapprochement entre l'UE et Cuba à La Havane

La haute représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé jeudi au terme d'une visite de deux jours à Cuba que les Etats membres de l'Union européenne (UE) étaient désormais le principal partenaire économique de l'île.

L'UE a levé toutes les sanctions contre Cuba à la faveur du rapprochement entre le régime de La Havane et les Etats-Unis pendant les deux dernières années de la présidence de Barack Obama, négocié la mise en place d'un dialogue politique et un accord de coopération.

"Cet accord crée un nouveau potentiel dans les domaines de la coopération, du commerce, de l'investissement et aussi du dialogue politique", a déclaré Federica Mogherini à la presse avant de s'entretenir avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez.

"L'UE est devenue le premier partenaire commercial de Cuba et était déjà la première en matière d'investissement et de coopération au développement... ce qui signifie qu'il est possible de renforcer les relations économiques et les investissements", a-t-elle rappelé un peu plus tard avant de quitter La Havane.

Federica Mogherini a précisé qu'une délégation de la Banque européenne d'investissement (BEI) se rendrait à Cuba avant la fin du mois.

Elle a ajouté que des accords de coopération dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'agriculture durable et de la culture serait signés prochainement pour un montant total de 49 millions d'euros.

La première réunion de coopération conjointe, présidée par Federica Mogherini et Bruno Rodriguez, se tiendra en février à Bruxelles, a poursuivi la haute représentante de la diplomatie européenne, qui a une nouvelle fois critiqué l'embargo imposé par les Etats-Unis à Cuba et la décision de l'administration Trump de remettre partiellement en cause la détente amorcée par Barack Obama.

