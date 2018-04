Montana Tech Components en croissance en 2017

Reinach AG (awp/ats) - Montana Tech Components (MTC) a de nouveau enregistré une croissance soutenue l'an dernier. Le groupe industriel argovien a accru ses ventes de 11,3% à 849,3 millions d'euros (1 milliard de francs suisses).

Le résultat d'exploitation (EBIT) a lui grimpé de 7,4% à 62 millions d'euros. Quant au bénéfice net, il ressort à 42,6 millions, soit 8,4% de plus que l'année précédente, a précisé l'entreprise mardi dans un communiqué.

Le principal moteur des ventes a été une nouvelle fois la division des composants aérospatiaux, laquelle a généré 42% des revenus du groupe. L'unité, qui comprend les filiales UAC et Alu Menziken, fabrique des composants en aluminium pour l'industrie aérospatiale ainsi que d'autres industries. Elle s'est développée l'an dernier avec de nouvelles usines aux Etats-Unis et en Roumanie.

Montana Tech Components décrit l'introduction en bourse réussie du fabricant allemand de batteries Varta comme un des faits saillants de l'exercice 2017. Après l'entrée à la Bourse de Francfort, Montana détient encore 65% de Varta, une filiale qui contribue à 29% des ventes du groupe.

MTC s'attend à une nouvelle hausse du chiffre d'affaires et des résultats en 2018. Les effectifs devraient continuer à s'étoffer. Ils atteignaient plus de 6000 à fin 2017, contre 5500 un an auparavant.

ats/rp