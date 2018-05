Montefiore Investment acquiert le groupe Premium

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spécialiste des solutions patrimoniales, l’épargne retraite, et la prévoyance, le groupe Premium et l’ensemble de ses filiales voient la recomposition de leur capital autour du management (environ 30%) et Montefiore Investment, le spécialiste de l’investissement dans les PME et ETI de services en France (environ 70%).Dans le cadre de cette recomposition, Arca Patrimoine devient Predictis afin de déployer plus largement son activité. Predictis intervient dans le domaine du Patrimoine (Epargne et Immobilier), de la Retraite et de la Prévoyance.Avec plus de 300 collaborateurs et mandataires indépendants, le Groupe Premium, dispose d'une gamme complète de solutions au service des particuliers et des professionnels du patrimoine et de l'assurance. Il affiche un chiffre d'affaires 2017 supérieur à 25 millions d'euros et enregistre une croissance continue depuis plusieurs années.