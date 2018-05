Washington (awp/afp) - L'agence de notation financière Moody's a amélioré vendredi la perspective sur la note Aa2 de la France de "stable" à "positive", ce qui implique qu'elle pourrait prochainement la relever.

Moody's s'appuie pour cette décision sur le "programme de réformes large et ambitieux visant à améliorer la compétitivité de l'économie et les perspectives de croissance à moyen-terme" et "l'engagement du gouvernement en faveur de la consolidation budgétaire en ciblant la réduction des dépenses structurelles et en favorisant un déclin graduel du ratio de dette publique".

afp/rp