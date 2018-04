Moody's observe une hausse de 12,7% des commissions des sociétés de gestion au second semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les mouvements de consolidation sectorielle et une collecte positive, couplés au dynamisme des marchés financiers, ont contribué au deuxième semestre 2017 à l’accroissement des commissions pour les sociétés de gestion d'actifs européennes, observe Moody’s. Ces dernières ont, comparativement à fin juin 2017, augmenté au second semestre 2017 de 12,7%. Hors opérations de fusion et d’acquisition, Moody's estime que les revenus générés par les commissions ont globalement augmenté de 6%."La hausse des commissions de gestion que nous avons constatée est attribuable, pour près de la moitié, à l'acquisition de sociétés de gestion d'actifs - notamment la fusion Janus-Henderson et l'acquisition de Pioneer par Amundi - qui n'étaient précédemment pas incluses dans le groupe analysé par Moody's, souligne Marina Cremonese, Analyste VP- Senior chez Moody's. Pour l'autre moitié, l'augmentation est liée à la hausse du marché, à l'augmentation des commissions de performance, mais aussi à une collecte positive."Les sociétés de gestion d'actifs détenues par des banques ont connu la plus forte hausse de revenus, leurs commissions s'étant accrues de 18%, ajoute l'agence de notation. Ces sociétés continuent de tirer parti des vastes réseaux de distribution de leur maison-mère. Ce lien leur confère par ailleurs une certaine protection contre les pressions tarifaires, et ce malgré un changement au niveau des actifs investis en faveur de stratégies passives aux commissions moins élevées.Enfin, la collecte nette du groupe analysé a atteint 135 milliards d'euros au deuxième semestre, soit 1,5% des actifs sous gestion en début de période, constate Moody's. A titre de comparaison, la collecte s'établissait à 30 milliards d'euros au second semestre 2016. Seules trois des 21 sociétés de gestion analysées ont fait état d'une décollecte au second semestre 2017.