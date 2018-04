Moody's relève la note de l'Espagne à Baa1

Washington (awp/afp) - Moody's a relevé vendredi la note de l'Espagne de Baa2 à Baa1, suivant l'exemple des deux autres principales agences de notation Standard and Poor's and Fitch qui ont fait de même ces derniers mois.

Moody's a assorti sa note d'une perspective stable, ce qui indique qu'elle n'envisage pas de la relever davantage prochainement, mais a souligné les efforts des autorités espagnoles pour stabiliser la situation économique et le secteur bancaire.

Chez Moody's, la notation Baa1 est le plus haut échelon dans la catégorie "bonne qualité de crédit" et vient juste après "haute qualité de crédit" (de A1 à A3).

Fitch avait relevé la note de Madrid en janvier et S&P en mars.

"Le principal facteur appuyant la décision d'aujourd'hui est le fait que Moody's considère que l'amélioration dans le profil de crédit de l'Espagne qui s'est manifesté récemment --et en particulier la meilleure résistance de l'économie due à une croissance plus équilibrée et une amélioration des données fondamentales du secteur bancaire-- contrebalancent maintenant les facteurs politiques et institutionnels".

Moody's précise avoir également relevé à Baa1 la note du Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria (FROB).

La perspective stable attribuée à la note "reflète l'opinion de Moody's que de nouveaux changements dans la note ne devraient pas intervenir à moyen-terme car les effets des réformes structurelles macroéconomiques et budgétaires ne devraient pas se manifester prochainement".

L'agence mentionne à ce titre la situation en Catalogne en indiquant que "la montée du sentiment indépendantiste renforce les inquiétudes sur l'efficacité des institutions gouvernementales espagnoles".

