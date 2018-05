Mueller considère que Trump ne peut pas être inculpé-Giuliani

WAHSINGTON, 16 mai (Reuters) - Le procureur spécial, Robert Mueller, a fait savoir à l'équipe de défense de Donald Trump qu'il suivrait l'avis du département de la Justice selon lequel un président en exercice ne peut pas être inculpé, a déclaré mercredi Rudolf Giuliani, qui appartient à cette équipe, à la chaîne de télévision CNN.

Nommé procureur spécial en mai 2017 quelques jours après le limogeage du directeur du FBI James Comey, Robert Mueller enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 et sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat Trump.

Il tente aussi de vérifier si le président a illégalement tenté de faire obstruction à l'enquête. (Eric Beech, Nicolas Delame pour le service français)