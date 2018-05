Mueller évoque une assignation à comparaître pour Trump-WSJ

(Actualisé avec réaction de Trump, précisions)

WASHINGTON, 2 mai (Reuters) - Le procureur spécial Robert Mueller a, lors d'une rencontre avec les avocats de Donald Trump en mars, évoqué la possibilité de délivrer une assignation à comparaître à l'adresse du président américain si ce dernier refuse de répondre aux questions des enquête dans le dossier russe, rapporte mardi le Washington Post.

Citant quatre personnes proches du dossier, le quotidien précise que Robert Mueller a parlé d'une éventuelle assignation après que les avocats de Donald Trump ont dit que le président américain n'était pas tenu de parler à des enquêteurs fédéraux travaillant sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

John Dowd, un ancien avocat de Donald Trump, a confirmé que Robert Mueller avait évoqué une assignation à comparaître visant le président américain dans le cadre de l'enquête russe, qui porte également sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat Trump.

Le New York Times et le Wall Street Journal ont rapporté lundi que Robert Mueller avait plus d'une quarantaine de questions à poser au président américain, dont certaines ont trait à ses relations avec la Russie, des articles qui ont suscité l'ire de Donald Trump.

Nommé procureur spécial en mai 2017 quelques jours après le limogeage du directeur du FBI James Comey, Robert Mueller tente aussi de vérifier si le président a illégalement tenté de faire obstruction à l'enquête.

Donald Trump, qui dément toute collusion, a qualifié l'enquête de Robert Mueller de "chasse aux sorcières" à de multiples reprises et a demandé qu'il y soit mis fin. (Eric Beech, Benoit Van Overstraeten pour le service français)