Mutisme en Corée du Nord sur l'offre de Kim Jong-un à Trump

SEOUL, 10 mars (Reuters) - L'offre de Kim Jong-un de rencontrer Donald Trump, spectaculaire développement dans la crise entre Pyongyang et Washington, fait la "une" des médias à travers le monde, sauf, semble-t-il, en Corée du Nord.

Les médias nord-coréens ont fait part de la visite d'une délégation sud-coréenne lundi dernier, mais ne semblent pas avoir pas traité l'invitation émise durant cette rencontre par le chef du régime de Pyongyang à destination de Donald Trump, comme annoncé jeudi par un haut responsable sud-coréen.

Aucune mention ne semble avoir été faite, non plus, de l'engagement pris par Kim Jong-un d'oeuvrer à la "dénucléarisation" de la péninsule coréenne et de suspendre "tout nouveau test nucléaire ou de missile", comme affirmé depuis Washington par le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, Chung Eui-yong.

Le principal journal du pays, le Rodong Sinmun, contrôlé par l'Etat, avait placé en "une" la rencontre de Kim Jong-un avec la délégation sud-coréenne, mais sans faire part des concessions annoncées par Chung, ni d'un rendez-vous programmé en avril avec le président sud-coréen Moon Jae-in pour évoquer l'avenir du programme nucléaire de Pyongyang.

"Cela ne sera pas révélé dans les médias tant que le régime ne sera pas sûr que le sommet va avoir lieu", a expliqué Shin Beom-chul, professeur à l'académie diplomatique nationale de Séoul.

"Il doit y avoir un accord sur la question au sein des hautes sphères de la Corée du Nord. Il n'y a aucune raison de promettre dès à présent au peuple nord-coréen une dénucléarisation alors que l'hypothèse de voir les choses s'écrouler demeure", a-t-il ajouté. (Haejin Choi, Heekyong Yang, avec Joyce Lee et Christine Kim, Jean Terzian pour le service français)