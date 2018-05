Muzinich & Co boucle le troisième closing de son fonds de dette privée pan-européen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Muzinich & Co a annoncé le troisième closing de son fonds Muzinich Pan European Private Debt Fund à 460 millions d’euros. Axé sur le prêt aux PME-ETIs (entre 5 et 25 millions d’euros d’Ebitda), le fonds fait partie d’une gamme de 6 fonds de dette privée qui proposent des solutions de financement flexibles aux PME-ETIs depuis 2014.“Nous sommes l'une des rares entreprises de dette privée axée sur les PME-ETIs à proposer une offre pan-européenne” a affirmé Kirsten Bode, co-responsable de la dette privée pan-européenne chez Muzinich & Co. “Nous avons une vaste équipe de gérants et bénéficions d'une solide présence à travers l'Europe avec des bureaux implantés dans sept marchés clés. Nous sommes convaincus que cela nous procure un véritable avantage compétitif pour avoir accès à ce marché vaste et diversifié, afin de générer des rendements attractifs pour nos investisseurs.”Le dernier closing du fonds aura lieu courant 2018.