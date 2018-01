Muzinich & Co lance un nouveau fonds long/short total return sur le crédit européen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Muzinich & Co a lancé une nouvelle stratégie de crédit européenne total return, ciblant une amélioration des performances et une réduction du risque de baisse en cas de fort recul des marchés. Cette stratégie crédit long/short total return vise à investir principalement sur les marchés du crédit européens, sur des positions à forte conviction.La stratégie repose sur trois principales poches: une poche " cœur " longue, une poche d'arbitrages et une poche de couverture. Il vise à utiliser une gamme diversifiée d'instruments, comprenant des obligations à taux fixe et à taux variable, des loans et des produits dérivés.Le fonds vise à générer des performances attractives se situant dans une fourchette de 5 à 9% sur un cycle de marché complet.Le fonds est actuellement enregistré pour les investisseurs en Irlande, au Royaume-Uni, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en France et au Luxembourg. D'autres enregistrements auront lieu tout au long de l'année 2018.