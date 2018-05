NANOBIOTIX ET WEILL CORNELL MEDECINE S’ASSOCIENT AUTOUR D’UN PROJET D’ETUDES NON CLINIQUES POUR EVALUER L’IMPACT DE NBTXR3 SUR LA VOIE cGAS-STING DANS LES CANCERS MAMMAIRES

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui le lancement d’une collaboration de recherche avec le Weill Cornell Medicine pour initier des recherches non cliniques sur le mécanisme d’action de NBTXR3. Premier d’une nouvelle classe de produits, NBTXR3 a été conçu pour détruire, les tumeurs et les métastases lorsqu’il est activé par la radiothérapie, en générant une mort cellulaire physique et une mort cellulaire immunogène conduisant à l’activation spécifique du système immunitaire.

La collaboration entre Weill Cornell Medicine, basé à New York, et Nanobiotix va durer une année, et a pour objectif de poursuivre l’exploration du rôle de NBTXR3 en Immuno-Oncologie.

L’objectif principal de ce projet est d’étudier l’impact de NBTXR3 activé par radiothérapie, sur la voie cGAS-STING, en utilisant différents modèles murins in vitro et in vivo (mammaire). Avec la mort cellulaire immunogène, la voie cGAS-STING est un élément clé de la réponse immunitaire antitumorale. Les données obtenues pourraient soutenir potentiellement des preuves indiquant que NBTXR3 activé par radiothérapie peut augmenter la réponse immunitaire antitumorale comparé à la radiothérapie seule et transformer une tumeur irradiée un vaccin in situ efficace.

Docteur Sandra Demaria, M.D., Professeur de Radio Oncologie et Cheffe de la division de Radiothérapie Expérimentale dans le département de Radio Oncologie du Weill Cornell Medicine et Principal Investigateur de l’étude, a déclaré : «Nous savons que la radiothérapie peut potentiellement convertir une tumeur en vaccin in-situ et augmenter la réponse tumorale systémique à l’immunothérapie. Mais il existe des marges de progression : les nanoparticules de NBTXR3 augmentent l’effet immunogénique de la radiothérapie, et nous voulons en décrypter le fonctionnement. Comprendre cela va contribuer à la poursuite du développement de cette approche innovante pour les patients ayant un cancer et qui ne répondent pas aux checkpoints inhibitors. »

La Société a reçu une autorisation de la FDA pour lancer un essai clinique avec NBTXR3 activé par radiothérapie en combinaison avec des anticorps anti-PD1 chez des patients atteints de cancers du poumon et de la tête et du cou (carcinome épidermoïde loco régionaux de la tête et du cou et cancer du poumon métastasé non à petites cellules). Cet essai qui devrait démarrer au second trimestre 2018 vise à élargir le potentiel d’utilisation du produit NBTXR3 chez des patients avec une maladie récurrente ou métastatique.

Positionnement de NBTXR3 en Immuno-Oncologie

De nombreuses stratégies de combinaison d'Immuno-Oncologie mettent l'accent sur l’amorçage anti-tumoral («priming »), étape indispensable pour transformer une tumeur « froide » en tumeur « chaude ».

Dans cette perspective, NBTXR3 pourrait avoir de nombreux avantages, comparé aux produits pouvant être utilisés pour l'amorçage anti-tumoral : un mode d'action physique et universel qui pourrait être largement utilisé en oncologie; ne nécessitant qu’une unique injection locale ; qui s’insère aisément dans la pratique médicale pour le traitement du cancer ; et enfin qui présente un très bon profil chronique de sécurité et un processus de fabrication d’ores et déjà bien établi.

Les données précliniques et cliniques déjà publiées indiquent que NBTXR3 pourrait jouer un rôle clé en oncologie et pourrait devenir un pilier en Immuno-Oncologie.

Le programme de combinaisons de Nanobiotix en Immuno-Oncologie ouvre la porte à nouveaux développements, à de potentielles nouvelles indications ainsi qu’à d’importantes opportunités de création de valeur.

A propos de NBTXR3

Premier d’une nouvelle classe de produits, NBTXR3 a été conçu pour détruire, les tumeurs et les métastases lorsqu’il est activé par la radiothérapie, en générant une mort cellulaire physique et une mort cellulaire immunogène conduisant à l’activation spécifique du système immunitaire.

NBTXR3 possède un haut degré de biocompatibilité, nécessite une unique administration avant le traitement complet de radiothérapie et a la capacité de s’intégrer dans les standards internationaux de radiothérapie.

NBTXR3 est évalué dans les cancers de la tête et du cou (carcinomes épidermoïdes localement avancés de la cavité buccale ou de l’oropharynx), les essais ciblent des patients fragiles et âgés qui présentent des cancers avancés, ayant très peu d’options thérapeutiques. La Phase I/II de l’essai a déjà montré des résultats très prometteurs sur le contrôle local des tumeurs et sur un potentiel contrôle métastatique via à la vaccination in situ.

Nanobiotix développe un programme d’Immuno-oncologie avec NBTXR3 qui comprend plusieurs études. Aux États-Unis, la société a reçu l’autorisation de la FDA pour lancer une étude clinique de NBTXR3 activé par radiothérapie en association avec un anticorps anti-PD1 dans les cancers du poumons et les cancers de la tête et le cou (carcinome épidermoïde tête et du cou et cancer du poumon non à petites cellules). Cet essai a pour but de développer le potentiel de NBTXR3, y compris l’utilisation de celui-ci pour traiter la maladie récurrente ou métastatique.

Le premier processus d’autorisation de mise sur le marché (marquage CE) est en cours en Europe dans les sarcomes des tissus mous.

Les autres études en cours portent sur des patients atteints de cancers du foie (carcinome hépatocellulaire et métastases hépatites), de cancers du rectum localement avancés ou inopérables en combinaison avec la chimiothérapie, de cancers de la tête et du cou en association à une chimiothérapie adjuvante et d’adénocarcinome de la prostate.

A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

La technologie propriétaire NanoXray, à laquelle appartient NBTXR3 premier produit d’une nouvelle classe, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. En outre, le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2017 (numéro de dépôt D.17-0470) ainsi que dans son rapport financier annuel 2017 déposé auprès de l’AMF le 29 mars 2018, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Nanobiotix dans un quelconque pays. Au jour du présent communiqué, NBTXR3 ne possède pas le marquage CE et, en conséquence, ne peut pas être vendu sur le marché ou utilisé avant l’obtention de ce marquage CE.

