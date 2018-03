NOXXON RENÉGOCIE SON FINANCEMENT PAR ODIRNANE AFIN D’ÉLIMINER L’OPTION UNILATÉRALE DE L’INVESTISSEUR DE SOUSCRIRE DES TRANCHES, ET D’ANNULER LES BONS EXISTANTS

Regulatory News:

NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX)(EuroNext Growth Paris : ALNOX) (la « Société »), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd’hui avoir renégocié et signé un avenant à l’accord de financement conclu avec le fonds d’investissement YA II PN, LTD (« l’Investisseur ») portant sur les ODIRNANE (Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) assorties de Bons de Souscription d’Actions (« BSA »).

L’avenant modifie l’accord de financement existant initialement signé le 1er mai 2017 et annoncé dans le communiqué de presse en date du 2 mai 2017.

Les principales modifications sont les suivantes :

la possibilité conférée à l’investisseur de souscrire aux tranches suivantes à sa seule discrétion est suspendue pour les 6 prochains mois, et sera définitivement annulée sous réserve que la Société lève au moins 5,0 M€ de financements en fonds propres ;

la Société procède à l’émission d’une tranche de 100 nouvelles ODIRNANE non assorties de BSA d’un montant nominal total de 1,0 M€ ;

tous les BSA émis au profit de l’Investisseur avant la date de signature de l’avenant sont annulés ;

l’Investisseur souscrit à l’émission de 167.622 nouvelles actions de la Société pour un prix d’émission total de 1,0 M€ à 5,9658 € par action, correspondant au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) pour 12 mars 2018;

en rémunération des modifications énumérées ci-dessus, la Société verse à l’Investisseur un montant en numéraire de 1,0 M€, qui sera déduit du prix total d’émission des nouvelles actions.

« Ces modifications devraient conférer aux investisseurs une meilleure lisibilité des impacts futurs potentiels du financement par ODIRNANE assorties de BSA que nous utilisons pour financer la mise en œuvre de l’étude clinique menée en collaboration avec Merck dans les tumeurs solides », commente Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON.

NOXXON publiera un tableau de synthèse actualisé des tranches d’ODIRNANE émises, précisant le statut des ODIRNANE et des bons de souscription émis, disponible en section Investisseurs de son site www.noxxon.com.

Dans l’hypothèse de la conversion immédiate des 275 BSA en circulation (y compris la tranche à venir de 1,0 M€) en actions ordinaires à un cours de 5,97 € par action, la dilution pour les actionnaires actuels à l’issue de la conversion de cette tranche ODIRNANE en actions ordinaires serait d’environ 17,61 % dans l’hypothèse de l’émission de 500,910 actions ordinaires. Pour plus de détails, veuillez consulter la section 7 du prospectus approuvé le 10 juillet 2017, disponible sur le site de la société www.noxxon.com.

À propos de NOXXON

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale, l’inhibition de la réparation tumorale et l’exposition des cellules tumorales cachées. Par l’action de neutraliser des chimiokines présentes dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres formes de traitement visant à affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et augmenter l’impact thérapeutique. Son programme phare NOX-A12 s’appuie sur une longue période de développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de son essai clinique de Phase I/II portant sur son association avec Keytruda® chez des patients atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas seront publiées en 2018. De plus amples informations peuvent être consultées sur www.noxxon.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

