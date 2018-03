Nalo nomme Numa Jequier au poste de directeur des opérations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après le lancement en novembre 2017 de sa solution unique d'investissement basée sur l'ultra-personnalisation, Nalo annonce la nomination de Numa Jequier au poste de directeur des opérations. Numa Jequier intègre le corps de l'Inspection Générale du groupe Société Générale en 2012. Il y conduit des missions de conseil stratégique à l'international à destination de la direction sur des sujets variés : de l'évaluation des risques auxquels la banque est exposée à l'analyse de la performance des métiers (rentabilité, gouvernance, RH).Il co-fonde par la suite Alogia, une start-up de services à destination des personnes âgées, qui forge sa sensibilité au développement commercial et à la satisfaction clients.L'expérience hybride de Numa lui a donné le goût pour l'exécution de projets ambitieux.Son approche orientée sur l'efficacité des processus et ses connaissances financières lui permettront d'accompagner la croissance de Nalo via le suivi des opérations et le développement des partenariats.