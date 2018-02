Nanobiotix : Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2017

Regulatory News :

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non-audité du quatrième trimestre et de l’exercice 2017, clos au 31 décembre 2017.

Chiffre d’affaires 2017

En € 31/12/2017 (12 mois) 31/12/2016 (12 mois) Chiffre d’affaires 251 967 1 558 100 dont : Licence 146 1 075 372 Prestations de services 251 821 383 279 Autres ventes - 99 450

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2017

En € T4 2017 T3 2017 T2 2017 T1 2017 Chiffre d’affaires 160 304 33 018 58 645 - dont : Licence - - 146 - Prestations de services 160 304 33 018 58 499 - Autres ventes - - - -

Activité et résultats

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de Nanobiotix s’élève à un montant total de 160 304 €.

Le chiffre d’affaires généré par la Société au cours de cette période provient essentiellement d’activités de refacturation auprès de ses partenaires, conformément au développement prévu des opérations.

Le chiffre d’affaires cumulé sur l’exercice 2017 de Nanobiotix s’élève à un montant total de 251 967 €, ce qui est pleinement conforme aux attentes de la Société.

Le quatrième trimestre 2017 a été riche en évènements nouveaux et publications :

En octobre 2017, Nanobiotix a terminé l’inclusion des patients de l’essai de phase II/III avec NBTXR3 dans l’indication Sarcome des Tissus Mous. La société prévoit de présenter les résultats de son essai de Phase II/III au second trimestre 2018.

Egalement en octobre, la société a levé un montant total d’environ 27,2 M€ dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires nouvelles. Cette opération a permis à la société d’accueillir de nouveaux investisseurs principalement américains mais également européens spécialisés dans le secteur de la Santé et des biotechnologies. Il s’agit du second placement privé réalisé au cours de l’exercice 2017. Le montant cumulé des fonds levés au cours de cet exercice est d’environ 52,3 M€.

En novembre 2017, le Professeur Christophe Le Tourneau, investigateur principal de l’étude de phase I/II dans les cancers de la tête et du cou, a présenté une mise à jour des résultats de l’essai durant la conférence Trends in Head and Neck Oncology (THNO). Ces données confirment l’impact potentiel du produit NBTXR3 sur la réponse à long terme du traitement.

En novembre également, des résultats précliniques et des premières données humaines ont été présentés lors du congrès annuel de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), confirmant le potentiel de NBTXR3 en Immuno-Oncologie. Ces données ont montré la capacité potentielle de NBTXR3 à transformer les tumeurs « froides » en tumeurs « chaudes ». Elles montrent que NBTXR3 activé par la radiothérapie induit une réponse significative et différente du système immunitaire adaptatif par rapport à la radiothérapie chez les patients atteints de sarcomes des tissus mous. Ces nouvelles données précliniques et cliniques, indiquent que NBTXR3 pourrait jouer un rôle clé en Immuno-oncologie.

En novembre par ailleurs, la société a annoncé qu’en parallèle de son site actuel de production, elle avait décidé d'ouvrir son propre site de fabrication afin augmenter ses capacités de production et ainsi augmenter les stocks de NBTXR3 disponibles pour répondre à la future demande croissante liée aux essais cliniques et aux besoins des patients. Ce site est situé au sein du BioPark Villejuif, un centre de recherche scientifique et d'innovation à l'extérieur de Paris.

En décembre 2017, dans le cadre de sa demande pour son premier marquage CE, la société a indiqué qu’en accord avec l’organisme notifié pour les dispositifs médicaux (LNE/G-MED), elle avait choisi de suivre le processus dit de l’Annexe II, qui comprend deux étapes : la certification du système de management de la Qualité mis en place par la Société et l’évaluation du dossier technique du produit. Dans le cadre du process de l’Annexe II, le LNE/G-MED a audité la société en octobre 2017 sur sa capacité à concevoir, fabriquer, développer et commercialiser le produit. Aucune remarque majeure n’a été faite par les auditeurs, ce qui est de bon augure pour l’obtention de l’Annexe II. Concernant l'étude du dossier technique, le LNE/G-MED avait à l’époque informé la Société qu'il lui faudrait encore quelques mois pour finaliser l’évaluation nécessaire à l’obtention du marquage CE.

Enfin, la société a obtenu en décembre 2017 l’approbation de sa demande d’Investigational New Drug (IND) par la Food and Drug Administration (FDA) pour son 1er essai d’Immuno-Oncologie aux Etats-Unis, avec NBTXR3 en association avec un anticorps anti-PD1 chez des patients atteints de cancers du poumon et tête et cou. Nanobiotix va démarrer cette nouvelle phase I/II au second trimestre 2018. La phase II évaluera la capacité de NBTXR3 à transformer des patients non répondants en patients répondants aux anticorps anti-PD1 et à augmenter la réponse aux anticorps anti PD1 dans les cancers HNSCC loco régionaux récurrents susceptibles d’être ré-irradiés.

Calendrier Financier 2018

Nanobiotix annoncera les résultats financiers et opérationnels de la Société selon le calendrier indicatif suivant :

28 février 2018 : chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2017

trimestre 2017 30 mars 2018 : résultats annuels 2017

15 mai 2018 : chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2018

trimestre 2018 23 mai 2018 : Assemblée Générale annuelle

12 juillet 2018 : chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2018

trimestre 2018 28 août 2018 : résultats semestriels 2018

15 novembre 2018 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018

Prochaine communication financière : résultats annuels 2017, le 30 mars 2018

A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr

Nanobiotix, spin-off de l’Université de Buffalo, SUNY, a été créée en 2003. Société pionnière et leader en nanomédecine, elle a développé une approche révolutionnaire dans le traitement du cancer. La Société concentre son effort sur le développement de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d’action physique des nanoparticules qui, sous l’action de la radiothérapie, permettent de maximiser l’absorption des rayons X à l’intérieur des cellules cancéreuses afin de les détruire plus efficacement.

Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une grande variété de cancers solides (y compris les Sarcomes des Tissus Mous, les cancers de la Tête et du Cou, les cancers du Foie, les cancers de la Prostate, les cancers du Sein, le Glioblastome...) et cela par de multiples voies d'administration.

NBTXR3 est actuellement testé au cours de plusieurs études cliniques chez des patients atteints de Sarcome des Tissus Mous, de cancers de la Tête et du Cou, de cancers de la Prostate, et de cancers du Foie (CHC et métastases hépatiques) et menés par PharmaEngine, partenaire de Nanobiotix en région Asie-Pacifique : cancers de la tête et du cou et du rectum.

La Société mène aussi plusieurs programmes de recherche en Immuno-Oncologie avec son produit leader NBTXR3, produit qui pourrait potentiellement apporter une nouvelle dimension à l’immunothérapie en oncologie. Nanobiotix a reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le lancement d’un nouvel essai clinique de NBTXR3 activé par radiothérapie, en combinaison avec un anticorps anti-PD1 dans les cancers des poumons et de la tête et du cou.

Nanobiotix est entrée en bourse en octobre 2012. La Société est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnemonic Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2017 (numéro de dépôt D.17-0470) et disponible sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Nanobiotix dans un quelconque pays. Au jour du présent communiqué, NBTXR3 ne possède pas le marquage CE et, en conséquence, ne peut pas être vendu sur le marché ou utilisé avant l’obtention de ce marquage CE.

