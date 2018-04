Natixis Wealth Management : projet de cession de Sélection 1818 à Nortia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis Wealth Management entre en négociation exclusive pour la cession à Nortia de la totalité du capital de Sélection 1818. Cette opération serait accompagnée de la signature d'un partenariat pour la distribution en architecture ouverte d'OPC affiliés à Natixis Investment Managers. Sélection 1818 compte 6,3 milliards d’euros d’encours, investis en supports d’assurance vie et en comptes titres par plus de 35 000 clients.Son architecture ouverte, la richesse des services proposés et son expertise spécifique dans le domaine financier en font un acteur majeur du secteur des Conseillers en Gestion de Patrimoine." Pour Natixis Wealth Management, cette opération s'inscrit dans la stratégie de repositionnement de notre activité sur la clientèle High Net Worth. Je me réjouis de l'accord que nous concluons avec Nortia. Je suis convaincu que les deux équipes, fortement complémentaires et d'excellente qualité, sauront déployer une offre d'autant plus performante qu'elle s'appuiera sur des partenariats commerciaux forts avec Natixis " déclare George Eric de la Brunière, Directeur général de Natixis Wealth Management.Ce projet est soumis pour information/consultation aux instances représentatives du personnel et à la validation des autorités compétentes.