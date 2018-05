Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En gestion d’actifs, Natixis a enregistré une collecte de près de 6 milliards d’euros au premier trimestre. Elle a été soutenue sur des stratégies long-terme à forte valeur ajoutée (marge moyenne supérieure à 60 points de base) chez Harris Associates, Loomis Sayles, H2O, Dorval et DNCA.Par ailleurs, cette dynamique s'accompagne d'une décollecte nette de 2,1 milliards d'euros sur des stratégies long-terme auprès de clients institutionnels, en lien avec le retrait de 3 mandats de gestion pour environ 5,4 milliards d'euros d'encours, faiblement margés (6 points de base en moyenne).Au 31 mars 2018, les actifs sous gestion s'élèvent à 818 milliards d'euros, dont 406 milliards d'euros en Europe et 399 milliards d'euros en Amérique du Nord. La variation sur le trimestre découle de la collecte nette, d'un effet marché négatif de 8 milliards d'euros et d'un effet change négatif de 11 milliards d'euros.Les actifs sous gestion en Wealth management (gestion de fortune) ont atteint 31,5 milliards d'euros.Sur un an, le produit net bancaire de la gestion d'actifs de Natixis a progressé de 10% (21% à change constants) au premier trimestre à 739 millions d'euros tandis que celui du Wealth management a augmenté de 12% à 37 millions d'euros. Le profit imposable des deux activités a augmenté de 28% (+40% à change constants) à 248 millions d'euros.En gestion d'actifs, les marges, hors commissions de surperformance (65 millions au premier trimestre 2018 vs. 26 millions un an plus tôt), se sont élevées à 31 points de base, en amélioration de 3,6 points de base en un an. Elles progressent de 2,8 points de base en Europe à 15 points de base et de 1,5 point de base en Amérique du Nord à 40 points de base.