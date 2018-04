Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Naxicap Partners, affilié de Natixis Investment Managers, devient actionnaire majoritaire d’ECS, à l’occasion de la sortie d’Alpha PE, et s’associe aux managers emmenés par Bertrand Schmoll et Adrien Thominet, pour engager le groupe dans une nouvelle phase de développement. ECS (European Cargo Services) gère pour le compte des compagnies aériennes environ 900 000 tonnes de fret aérien, représentant un volume d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros.Dans un environnement de marché propice à la consolidation et qui offre un important réservoir d'opportunités de build-up, le management souhaite poursuivre une politique active en matière d'acquisitions, génératrices de synergies commerciales importantes, et continuer l'extension de son offre de services auprès de ses clients, en leur apportant des solutions globales et innovantes.