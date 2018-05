Neoditel annonce un chiffre d'affaires proche de 2,2 millions d'euros pour l'exercice 2017

Neoditel, spécialiste du conseil en gestion et optimisation des télécommunications en entreprise, annonce une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2017 (plus de 20%) et confirme la pertinence de sa nouvelle stratégie de développement.

Neoditel propose une offre à très forte valeur ajoutée qui lui permet d'accompagner de bout en bout ses clients (ETI et grands comptes) dans la bonne gestion et la conduite de leurs projets télécoms. Ce faisant, la société prend totalement en charge la gestion technique, financière, contractuelle et opérationnelle des budgets 'Télécommunications' des entreprises qui font appel ses services. À ce jour, Neoditel, implanté sur Sophia-Antipolis et Paris, réunit 17 collaborateurs.

Les bons résultats de Neoditel s'expliquent par la forte croissance de l'ensemble des activités historiques de l'entreprise (conseil et audit), mais aussi par le succès de son offre de gestion déléguée « TelcoPILOT » qui a connu une forte accélération sur les derniers 24 mois. Très innovante, cette dernière répond aux besoins de maîtrise financière, technique et opérationnelle des télécommunications mobiles et fixes en entreprise.Fort de ses solides fondamentaux qui s'appuient sur des méthodologies éprouvées et logiciels-métier, Neoditel compte poursuivre sa croissance à deux chiffres sur l'année 2018.

Pascal LENCHANT, fondateur de Neoditel : « Nous réalisons une très forte croissance depuis 2015, qui est le fruit des investissements que nous avons consentis ces dernières années. Notre maitrise des sujets liés à la gestion du poste 'Télécommunications' nous permet de faire la différence et d'accompagner durablement l'ensemble de nos clients dans le pilotage et la maîtrise de ces budgets. »

Pour en savoir plus : http://www.neoditel.fr

